Ocho desvíos en tres días reabren el debate en Alvedro y su ‘sencilla’ solución

Pasajeros acceden a un autobús debido a los desvíos de este viernes en Alvedro Patricia G. Fraga

El gran enemigo del aeropuerto de A Coruña, la niebla, volvió a sacudir estos días su operatividad. Ocho aviones fueron desviados entre el miércoles, jueves y viernes, lo que supuso una de las semanas con más problemas para Alvedro y sus pasajeros en lo que va de año.

Este viernes dos aviones que llegaban de Madrid a primera hora tuvieron que, o bien regresar a la terminal Adolfo Suárez Madrid-Barajas, o bien aterrizar en Santiago. El primer vuelo afectado fue el de Air Europa de las 07.50 horas, que tuvo que retornar a la capital ante la imposibilidad de tomar tierra en A Coruña, no sin antes tratar de aproximarse hasta en dos ocasiones a la pista.

A las 08.30 horas, también procedente de Madrid, la aeronave de Iberia tampoco pudo que aterrizar y se vio obligada a desplazarse hasta el aeropuerto de Santiago. Todo ello tras un jueves y un miércoles en el que se registraron tres desvíos en cada una de las jornadas, sin contar las cancelaciones de salidas que provocaron todos ellos.

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Esta situación volvió a abrir este viernes el debate sobre la problemática de Alvedro en momentos de baja visibilidad, como es el caso de estas pasadas mañanas. Si bien los desvíos provocados por fuertes vientos son algo que no se puede impedir, no ocurre lo mismo cuando la niebla es la causante.

La terminal cuenta con la tecnología suficiente para evitar los desvíos, pero una serie de obstáculos impiden su aplicación. El ILS de Alvedro, es decir, su sistema de aterrizaje instrumental, está capacitado para permitir aproximaciones en categoría III, pero Enaire lo relegó a la categoría II a causa de estos obstáculos. Todo ello provoca que en días de baja visibilidad los pilotos no puedan acercarse lo suficiente a la pista o su balizamiento previo, quedándose por encima de la última capa de nubes o todavía dentro de la niebla. En estas condiciones, el final ‘evitable’ es el desvío.

El portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, considera que “es un buen momento para exigir a Enaire, de una vez por todas, la reducción de mínimos en la aproximación de categoría II y la publicación de la categoría III. El propio equipo del aeropuerto la tiene, pero Enaire aludiendo a obstáculos no la ha autorizado de momento”.

Si “la mayoría” de estos obstáculos se desmontasen, se conseguirían reducir los mínimos de aproximación “sobre los que tenemos ahora mismo”. “Vegetación que está situada en montes adyacentes al aeropuerto, sobre todo los que están al oeste del campo, si desapareciese, ya se podrían reducir”.

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Además, el portavoz de Vuela Más Alto asegura que, una vez Enaire ha “implementado las maniobras de aproximación por satélite, instamos a que se aproveche la flexibilidad para continuar realizando optimizaciones y conseguir reducir los mínimos de categoría II. Enaire reconoció en un comunicado que estaba estudiando la viabilidad a medio plazo de implantar la categoría III y con esto los desvíos no volverían a ser achacables a la niebla”.

Es decir, la solución para evitar desvíos está en el propio entorno del aeropuerto y pasa por tomar una decisión por parte de Enaire. Pese a que esta medida está en estudio, todavía no se ha adoptado una postura en firme, por lo que los desvíos a primera hora de la mañana cuando la densa niebla asoma se seguirán repitiendo, tal y como ocurre tanto en invierno como en verano. Sin ir más lejos, este 2026 comenzó con dieciséis desvíos en los 35 primeros días del año. Nada que ver, por el contrario, con los ocho registrados en tan solo tres días de esta semana.