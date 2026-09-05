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A Coruña

Marlon saca sus 'Malabares' en A Coruña para poner a bailar al Recorda Fest 

La banda de pop-rock asturiana levantó al público coruñés en la segunda y última jornada del festival

Dani Sánchez
Dani Sánchez
05/09/2026 19:57
Germán. recorda fest marlon
Un momento del concierto de Marlon, esta tarde, en el Recorda Fest
Germán Barreiros
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El Recorda Fest afrontaba este sábado su segunda y última jornada. Después de congregar a casi 10.000 personas el pasado viernes hasta altas horas de la madrugada en todo un popurrí de estilos musicales, el festival coruñés abría sus puertas en el muelle de Batería de A Coruña para ofrecer más de doce horas de música de todo tipo. El broche inicial lo puso la cantante gallega Hydn, quien conquistó a los presentes -algunos todavía sin la digestión hecha- con su estilo musical que combina gallego e inglés. Una hora más tarde irrumpía en la escenario coruñés Hey Kid, y, a las 17.30, Inazio. Todo ello para cargar pilas antes de que Marlon sacase sus 'Malabares' a paseo a orillas del Atlántico.

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La banda de pop-rock asturiana, que ya es una fija en los eventos musicales más famosos de España, como era de esperar, no falló a su cita en el Recorda Fest. Aprovechando el formato de conciertos cortos tan característicos de los festivales, Adrián Roma (vocalista) y compañía sacaron a relucir su alma rebelde y a la vez sentimental con algunos de sus temas más sonados como 'Tequila y Candela' o 'mi Macarena', entre otros.

Un momento del concierto de Marlon, esta tarde, en el Recorda Fest

A partir de las 20.30 horas, Taburete llenará de 'vino y cemento' el puerto herculino, antes de dar paso a uno de los cabeza de cartel del festival: Hombres G. La banda madrileña, que celebra sus 40 años de trayectoria completará el programa al filo de la medianoche. Álvaro Luna, el espectáculo de una decena de bailarinas y Dj residentes de Modo Perreo y Galician Army pondrán el broche final a una nueva edición del Recorda Fest.

A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.

Los temazos de principios de los 2000 dan la bienvenida en A Coruña al Recorda Fest

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