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A Coruña

Los jóvenes rockeros copan la jornada más intensa del Flores Rock

Unas 500 personas acudieron a la plaza del Sol Naciente para disfrutar del Flores Kids

Guillermo Parga
Guillermo Parga y Julia Nóvoa
05/09/2026 19:31
Un momento del Flores Kids, esta tarde, en el Barrio de las Flores
Un momento del Flores Kids, esta tarde, en el Barrio de las Flores
Germán Barreiros
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Los heavys de A Coruña se llevaron las del pulpo. Porque por muchos cuernos al aire y melenas al viento que provoque el Flores Rock, los solos, riffs y agudos operísticos serían imposibles sin el aprovisionamiento que supone la tarde del Flores Kids. Imaginen el panorama: churrasco, pulpo, mini Ozzys y música de la buena. Unas 500 personas a media tarde, en plan heavy picnic, se lo pasaron por todo lo alto. Y los niños en plan coro de 'The Wall' de Pink Floyd aún más.

Kaos Urbano, durante su actuación de anoche en el Flores Rock

El Barrio de las Flores abraza el ‘caos’ del festival rockero por excelencia de la ciudad

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Fue la primera jornada familiar de un festival que gozó con la complicidad del buen tiempo y la colaboración de una organización de diez, que honró la memoria de Jabalí a los fogones y de Jefry en las relaciones públicas. El domingo, día de cierre, repetirá fórmula el festival.

GermÃ¡n. Flores Kids
Un momento del Flores Kids, esta tarde, en el Barrio de las Flores
Germán Barreiros

Todo ello como antesala de algunos de los grandes conciertos del festival. Si el punk enérgico de Komando Kombate o el trash metal de Ewaric levantaron al público coruñés en la noche del viernes, para este sábado se antoja si cabe mejor. La banda  de ska punk y reggae pontevedresa Dakidarría, The Lizards y Angelus Apatrida o Narco pondrán el broche a la segunda jornada de 'caos' rockero' en el Barrio de las Flores.

La primera jornada del festival rockero por excelencia de la ciudad contó con las actuaciones de Kaos Urbano, Non Servium y Mar de Fondo, entre otros

Flores Rock, en imágenes

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