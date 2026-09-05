Trabajadoras de Tabacalera celebran sus fiestas patronales de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, el Parque Ofimático recibía su visto bueno, mientras los trabajadores de la Fábrica de Tabacos empezaban a ser trasladados. En 1976, hace 50 años, aparecía inconsciente una joven tirada en el Dique de Abrigo y con numerosos golpes en su cuerpo, mientras que en 1951, hace 75, un tranvía atropellaba a un joven músico que regresaba de las fiestas de Mondego. Hace 100 años, en 1926, crecía la preocupación por la salud del escritor Pérez Lugín.

Hace 25 años | El Ofimático recibe el visto bueno y empiezan los traslados en Tabacos

El Parque Ofimático, el plan urbanístico que dotará a la ciudad de 2.505 nuevas viviendas, de las que casi la mitad -1.238- serán de protección oficial, recibirá la aprobación definitiva del Ayuntamiento en el pleno del próximo lunes tras haber sufrido varias modificaciones. La Concejalía de Urbanismo ya ha recibido el informe favorable de la Xunta, por lo que, ahora, el plan parcial solo está pendiente del proyecto de urbanización.

Por otra parte, bajo un ambiente enrarecido por los primeros traslados de trabajadores, los empleados de la Fábrica de Tabacos iniciaron las que serán sus últimas fiestas patronales. Coincidiendo con el inicio de las celebraciones se supo que cinco miembros de la plantilla ya han aceptado incorporarse a las factorías de Santander y Alicante.

Portada de El ideal Gallego del 5 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El misterio de la joven que apareció inconsciente en el Dique de Abrigo

Sigue el misterio en torno a la mujer que apareció inconsciente en el Dique de Abrigo. Se trata de una joven de 23 años, estudiante de segundo año de Económicas. Nació en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte y reside en La Coruña. La muchacha presentaba contusiones y erosiones en su cuerpo y una herida en la región mentoniana. Fue llevada a la Residencia Labaca, donde se halla prácticamente inconsciente, rodeada de sus padres, que se hallan desolados. La joven fue hallada semidesnuda y cerca de ella varias prendas, entre ellas dos pantalones y dos blusas mojadas, así como una chaqueta de punto seca y un bolso con 400 pesetas, el DNI, tabaco y fármacos. Sus ojos aparecían irritados, la cabellera estaba mojada y las contusiones cubrían su cuerpo.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un músico de San Pedro de Nós muere atropellado por el tranvía a Sada

A primeras horas del día el primer tranvía que se dirigía a Sada arrolló cerca de la parada de El Castelo a José Pereiro García, de 23 años, músico, natural y vecino de San Pedro de Nós, el cual regresaba de la romería que se celebró la noche anterior en Mondego, donde había estado hasta altas horas de la noche. En el lugar del suceso se personó el juez comarcal y el de instrucción del partido, ignorándose si se trataba de un atropello o de un suicidio. El tranvía lo arrastró varios metros.

Además, se recibió noticia de que a la altura de Punta Herminia flotaba un cadáver. La autoridad de Marina dispuso la salida de una chalana para dicho lugar, procediendo a recogerlo, siendo desembarcado en la playa de San Amaro.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Preocupación por Pérez Lugín y asesinato en la romería de Fisteus

Fue detenido a las doce horas por la Guardia Civil el sujeto Manuel Mahía López, de 28 años de edad, soltero, natural y vecino de Fisteus (Curtis) autor de la muerte de José Díaz Romero, al que asestó una puñalada en el corazón el día 28 del pasado mes de agosto en una romería que se celebrara en el lugar de Fisteus. Ingresó en la cárcel de este partido en unión de un vecino de Feás, que le tenía oculto en una cuadra de su propiedad entre un montón de tierra y cerrada con llave, desde el día primero del actual.

Mientras, las noticias referentes a la salud del eminente novelista Pérez Lugín son, por desgracia, cada vez más alarmantes. Los facultativos se expresan en términos francamente pesimistas.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego