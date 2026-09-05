Mismas frecuencias y sin rastro de los AVE: el nuevo ‘Plan Galicia’ sigue sin potenciar la línea entre A Coruña y Vigo

Viajeros aguardan por su tren en el vestíbulo de la estación provisional de A Coruña Patricia G. Fraga

La línea ferroviaria entre A Coruña y Vigo no registrará modificaciones. Por lo menos no lo hará para el inicio del curso escolar. Y es que, si bien el nuevo ‘Plan Galicia’ de Renfe había previsto para el próximo jueves, 10 de septiembre, novedades en uno de los corredores de Media Distancia de España –como la implantación de trenes de la serie 106 (actuales AVE)–, como mínimo hasta octubre la operadora pública mantendrá las mismas frecuencias y el mismo número de servicios.

Hace más de una década que las dos ciudades más importantes de Galicia estrenaban conexión directa –y ‘rápida’– sobre raíles. Desde entonces, el llamado Eje Atlántico no paró de crecer. La popularidad del corredor de Media Distancia se incrementó todavía más en 2022, gracias a los bonos de viaje gratuitos, subvencionados por el Ministerio de Transportes. Tanto fue así que en 2024 llegó a ser la línea más utilizada de toda España.

No obstante, según los usuarios que utilizan a diario estos trenes como desplazamiento al lugar de estudio o trabajo, si bien el corredor incrementó el número de viajeros, no lo hicieron de forma proporcional los trenes o las frecuencias. Pero, con motivo del nuevo curso 2026-27, la compañía tenía otros planes que pronto les haría cambiar de opinión.

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Las modificaciones

Durante varias semanas, Renfe había bloqueado la venta de billetes entre A Coruña y Santiago, Vilagarcía, Pontevedra o Vigo, pero también hacia Ourense o Ferrol, entre otras villas que también cuentan con conexiones diarias con la urbe herculina. Según explicaron fuentes de la operadora ferroviaria, esto se debía a la reorganización prevista en la línea, aunque los billetes “se pondrían a la venta en breve”.

Tal y como recordó el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en su visita a la comunidad, el ‘Plan Galicia’ aumentaría en un 24% las plazas en la línea. Lo haría gracias a la implementación de varios convoyes de la serie 106 (trenes Avril). En concreto, uno a primera hora de la mañana desde Vigo y otro a última hora de la tarde desde A Coruña. Estos servicios, además, se complementarían a los actuales S-121, que podrían viajar en doble composición siempre que la demanda así lo requiera.

Sin embargo, una vez que Renfe desbloqueó la venta de billetes para a partir del día 10, lejos de ver novedades positivas, sí observaron cosas nuevas, pero no tan buenas: “Los trayectos no se corresponden en general con los ajustes que se habían prometido. Además, en algún trayecto se añadieron minutos al viaje”, incidieron desde la Plataforma de Usuarios. Así, después de varias semanas en las que no pudieron adquirir billetes a partir del 10 de septiembre, ahora, la operadora mantiene bloqueada la venta de asientos a partir del día 30.