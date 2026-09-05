El coruñés DFranco presenta su primer EP en el Ventorrillo

DFranco, en la plaza de María Pita Cedida

Desde las calles de Katanga, en A Coruña, el artista urbano DFranco ha crecido poco a poco hasta el lanzamiento de su primer EP. Lo presentará a lo grande esta misma tarde (18.00) en la plaza de Salvador de Madariaga del Ventorrillo, en un acto en el que también participarán otros artistas de la escena como La Vepe o DJ Taylor, entre otros. Todo ello bajo el paraguas de 15KHood, un proyecto de reciente creación para reunir a diferentes artistas urbanos.

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El joven DFranco comenzó a escribir sus primeras letras con tan solo 14 años, durante su etapa en el instituto. Lo que en aquel momento eran pensamientos plasmados en un papel acabó convirtiéndose en canciones cargadas de emociones, recuerdos y experiencias personales.

Con el tiempo decidió dar un paso más, empezar a grabarse y compartir su música, convencido de que había una historia que merecía ser escuchada. Ahora presenta su primer EP, un trabajo que recoge una parte importante de su vida. La presentación de este EP supone el inicio de una nueva etapa para un artista que ha convertido la pasión en su motor y que afronta el futuro con ambición, trabajo y los pies en la tierra. Desde Katanga, el barrio que le vio crecer, DFranco da el primer gran paso de una carrera que aspira a llevar su nombre mucho más allá de las fronteras de A Coruña.