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A Coruña

El BNG pide que no se hagan más conciertos en Santa Margarita

Los nacionalistas aluden a las quejas vecinales por el ruido

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/09/2026 12:24
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Asistentes al FEC 2026, los conciertos que, según el BNG, provocaron más quejas vecinales
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El BNG ha denunciado que el pasado mes vecinos del entorno del Parque de Santa Margarita se quejaron del "elevado nivel de decibelios" de algunos de los conciertos organizados en el anfiteatro. "O ruído afectou o seu dereito ao descanso e mesmo obrigou algunhas persoas a pernoctaren fóra dos seu domicilios", explican los nacionalistas, que han registrado una batería de preguntas y un ruego oral para el Pleno del jueves para interesarse por esta situación y proponer que los conciertos se realicen en otros espacios. 

"Obviamente, o Goberno Local é coñecedor desta situación, mais por algunha razón non ten dado ningunha resposta positiva a estas queixas veciñais", denuncian desde el Bloque. 

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En sus escritos, la concejala Mercedes Queixas insta al Gobierno Local "a que preste ouvidos ás demandas veciñais e valore outros emprazamentos alternativos e vele polo cumprimento da normativa de ruídos e horaria, de modo a garantir a convivencia, o descanso e o benestar da veciñanza”.

Según aseguran los nacionalistas, los conciertos que provocaron mayor malestar vecinal fueron los del 14 y 15 de agosto en el marco del FEC 2026 (Festival Electrónica Coruñés) entre las 17.00 horas y la 1.30 de la madrugada, “cuxo volume podía ser escoitado a unha distancia moi considerábel”.

Con sus preguntas por escrito, Queixas se interesa por saber si el "Goberno local comprobou se efectivamente se estivo a cumprir a normativa de ruídos e que actuacións levou a cabo a Policía Local para, no seu caso, garantir o respecto á ordenanza municipal".

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