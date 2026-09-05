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A Coruña

Arde un camión de recogida de cartón en la ronda de Nelle

La Policía Local ha tenido que cortar el tráfico

Abel PeñaGuillermo Parga
Abel Peña y Guillermo Parga
05/09/2026 17:19
Incendio cartón reciclaje
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Poco después de las cinco de la tarde de hoy, sábado, ha comenzado a arder un camión del servicio de recogida de basura. El accidente tuvo lugar en la ronda de Nelle, muy cerca de la calle Victor López Seoane

La Policía Local informa de que lo que está ardiendo es el cartón acumulado en la caja. Por el momento, se ignoran los motivos. La Policía local ha tenido que cortar parcialmente la ronda de Nelle a la espera de la llegada de Bomberos. 

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