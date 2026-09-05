Arde un camión de recogida de cartón en la ronda de Nelle

Incendio cartón reciclaje

Poco después de las cinco de la tarde de hoy, sábado, ha comenzado a arder un camión del servicio de recogida de basura. El accidente tuvo lugar en la ronda de Nelle, muy cerca de la calle Victor López Seoane

La Policía Local informa de que lo que está ardiendo es el cartón acumulado en la caja. Por el momento, se ignoran los motivos. La Policía local ha tenido que cortar parcialmente la ronda de Nelle a la espera de la llegada de Bomberos.