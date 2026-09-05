Alerta amarilla por calor en A Coruña en pleno septiembre
Lugo y Ourense activan avisos naranja y amarillos por tormentas y lluvias
Cuando la mayoría de trabajadores están de regreso a sus puestos tras las vacaciones, los niños están encarando la vuelta al cole y las hojas de los árboles empiezan a tomar colores pardos y caer, A Coruña y su área siguen instalados en el verano meteorológico. Así lo constata la alerta amarilla decretada este sábado por altas temperaturas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que entre la una de la tarde y las nueve de la noche se pueden alcanzar los 34 grados de máxima en la comarca coruñesa. También estarán en alerta amarilla el interior de la provincia, el suroeste y el Miño de Ourense.
Junto con las alertas por calor, la Aemet también activa el aviso naranja por fuertes tormentas en el centro y la montaña de Lugo, donde advierte de que puede aparecer granizo y rachas fuertes de viento. Por esta misma razón también se activa la alerta amarilla en A Mariña, sur de Lugo y de Ourense, montaña y Miño ourensano y Valdeorras.
A todo ello se suma una alerta amarilla por fuertes lluvias, que pueden llegar a acumular 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, en a Mariña, centro, montaña y sur de Lugo, y Valdeorras, Miño, Sur y montaña de Ourense.