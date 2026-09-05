Alerta amarilla por calor en A Coruña en pleno septiembre

La playa de San Amaro, repleta en este mes de septiembre Quintana

Cuando la mayoría de trabajadores están de regreso a sus puestos tras las vacaciones, los niños están encarando la vuelta al cole y las hojas de los árboles empiezan a tomar colores pardos y caer, A Coruña y su área siguen instalados en el verano meteorológico. Así lo constata la alerta amarilla decretada este sábado por altas temperaturas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que entre la una de la tarde y las nueve de la noche se pueden alcanzar los 34 grados de máxima en la comarca coruñesa. También estarán en alerta amarilla el interior de la provincia, el suroeste y el Miño de Ourense.

Junto con las alertas por calor, la Aemet también activa el aviso naranja por fuertes tormentas en el centro y la montaña de Lugo, donde advierte de que puede aparecer granizo y rachas fuertes de viento. Por esta misma razón también se activa la alerta amarilla en A Mariña, sur de Lugo y de Ourense, montaña y Miño ourensano y Valdeorras.

A todo ello se suma una alerta amarilla por fuertes lluvias, que pueden llegar a acumular 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, en a Mariña, centro, montaña y sur de Lugo, y Valdeorras, Miño, Sur y montaña de Ourense.