A Coruña vuelve a los 30 grados en pleno mes de septiembre

Cientos de personas disfrutan de las altas temperatura, esta mañana, en la playa de San Amaro Patricia G. Fraga

A Coruña volvió este sábado a los 30 grados. En concreto, la estación del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contabilizó pasadas las 17.20 horas su valor máximo: 31,1, una temperatura que, aunque provocó que gran parte de los coruñeses aprovechasen el primer fin de semana de septiembre para bajar a los principales arenales de la ciudad, no es lo suficiente alta para superar las cinco máximas más altas de este mes. Lejos quedan los 33,6 de 2021 o los 35,4 de 2020. A menos distancia los 31,4 de 1980 y 2013, cuarta y quinta temperatura más alta en septiembre. No obstante, si bien a poca gente le sorprende a estas alturas del curso alcanzar estos valores, en los 96 años de datos de la agencia estatal en la urbe herculina, solo se contabilizaron 120 jornadas por encima de los 30. Desde mayo, tan solo en el pasado mes de agosto no se alcanzaron temperaturas por encima de este valor.

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En total, el mercurio del Observatorio subió hasta en siete ocasiones por encima de la treintena. Así la primera jornada por encima de 30 fue el 27 de mayo, con 32 grados. Ya en junio, la tendencia siguió con la primera ola de calor del año. El 12 de junio, la estación registró 31,1 grados y, al día siguiente, llegó a los 35,9 -valor más alto en un mes de junio y segundo absoluto, solo por detrás de los 39,6 del 28 de agosto de 1961-. Ya con el verano empezado, A Coruña vivió varios días más con temperaturas atípicas, aunque sin llegar a los 30. Uno de ellos fue la propia tarde de San Juan, cuando los termómetros llegaron a 29,6. Ya en julio, una nueva ola de calor sorprendió a los herculinos y dejó, otras vez en dos jornadas consecutivas, valores por encima de 30. Concretamente el día 4, con 31 grados, y el 5, con 33,9 -segunda máxima más alta en un mes de julio, solo por detrás de los 34,5 del 17 de julio de 2006-. El 28 de este mismo mes se alcanzaba la sexta jornada tórrida, algo que nunca antes se había reflejado en los libros de datos de la Aemet.

En agosto, sin embargo, no se alcanzó este valor, aunque sí se contabilizaron varias jornadas por encima de los 28 grados. Después de varios meses secos, en agosto, además, se superaron los litros que suelen caer de media en este mes. Tan solo en los cinco días lluviosos de finales de mes, se superaron los 47 litros por metro cuadrado, por los 35 que se suelen registrar en esta época del año. La culpable, en este caso, fue una borrasca “poco frecuente en estos meses”, que descargó un total de ocho rayos en todo el municipio coruñés (seis a tierra y dos de nube a nube). En septiembre, la media de litros oscila en torno a los 80, por lo que, de momento, parece difícil poder superar este valor. Por lo menos en las dos primeras semanas de mes.