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A Coruña

A Coruña honra al fusilado Joaquín Martín descubriendo la placa que siempre le recordará en As Atochas

La alcaldesa y sus familiares participaron esta mañana en el acto

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
05/09/2026 14:19
La sombra de uno de sus nietos, frente a la placa esta mañana
La sombra de José Martín Carmona, frente a la placa en memoria de su abuelo esta mañana
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A Coruña ha dado un paso más esta mañana en defensa de la memoria histórica. Frente al lugar en que fue apresado, en la plaza de As Atochas, se descubrió hoy una placa que recordará para siempre al fusilado Joaquín Martín, quien fuera secretario del Ayuntamiento y figura relevante de la política y la vida herculina de comienzos del siglo pasado. Allí se congregaron, emocionados, tantos sus descendientes como diversos representantes políticos, para rendir tributo a una figura que, en palabras de la alcaldesa, Inés Rey, encarnó "o espírito liberal da cidade".

La iniciativa partió como una propuesta del Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña e Pontevedra (Cosital), que junto al Ayuntamiento decidió homenajear a este republicano represaliado. Así, esta mañana también se encontraba presente José Antonio Rueda, su presidente, así como los concejales Gonzalo Castro o José Manuel Lage Tuñas o la alcaldesa de Betanzos, María Barral.

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Una placa en As Atochas homenajeará al fusilado Joaquín Martín: "Para la familia es una emoción enorme"

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Todos ellos, con música de la Banda Municipal de fondo, acompañaron al numeroso contingente de familiares de Martín, entre ellos José Martín, que tomó la palabra para agradecer una iniciativa que "a familia non esperaba para nada". "Cando eu tiña dez anos eu decía que quería esforzarme para contentar a Franco porque era o que me pedían no colexio. Meu pai (el famoso jugador y entrenador del Dépor Cheché Martín) non puido conterse e contoume quen era Franco, e como morreu o seu pai, o meu avó. Non era prudente contarlle esto a un neno, pero faloume doutros asasinatos e de política. Cos anos xuntei as pezas, e pareceume unha historia demoledora", explicó. 

Tras contar con detalle la historia de su abuelo y los cargos que tuvo, recordó cómo afrontó su destino con serenidad y se acordó, también, de Eduardo Caramés, uno de los hombres que le escondió antes de que los golpistas le apresasen cuando volvía a su trabajo en el Ayuntamiento. 

Rey y Rueda acompañaron esta mañana a los descendientes de Joaquín Martín
Rey y Rueda acompañaron esta mañana a los descendientes de Joaquín Martín
Quintana

Rueda, por su parte, valoró que para Cosital se trató de un acto "moi importante" porque Joaquín Martín "foi o primeiro presidente do colexio". "Por iso vimos de aprobar hoxe unha declaración institucional que ten como obxectivo principal recoñecer a Joaquín e a outros secretarios represaliados que temos localizados", manifestó. "Queremos poñer tamén en valor ese colectivo anónimo das familias, que sufriu as consecuencias da enorme represión. O sufrimento non acabou o día que o fusilaron, senón que ese acto marcarías as familias para toda a vida", lamentó. "O feito de que esta placa esté aquí ten un valor simbólico moi importante, é o principio dunha nova fase da súa memoria", reivindicó: "Alá onde esteas, Joaquín, espero que estés satisfeito co recordo que te ten a túa familia e os teus compañeiros".

La última en hablar, antes de que Rueda y Martín descubriesen la placa, fue la alcaldesa. "Hoxe, 90 anos despois, lembramos ás persoas que foron represaliadas. Resultan incontables as veces nas que A Coruña foi nomeada como cidade liberal da que podemos presumir. Un liberalismo que en ningún caso pode tolerar o golpe reaccionario que, no 36, asasinou a milleiros de persoas en todo o país", denunció. Sobre Martín, destacó que fue una figura que "honraba como poucas esa personalidade nosa tan ilustrada e vangardista".

Al destapar, finalmente, el paño que cubría la placa, se hizo justicia. Ahora, para la posteridad, aquellos transeúntes que crucen la zona podrán toparse con una lámina de metal, en recuerdo de Joaquín Martín, que reza así: "Na memoria de Joaquín Martínez, secretario do Concello da Coruña, detido neste lugar o 22 de xullo e fusilado no Campo da Rata o 31 de agosto de 1936 por defender a democracia e a liberdade fronte ao fascismo". 

Descubrimiento de la placa en homenaje al fusilado Joaquín Martín
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