Una nueva experiencia mezcla teatro y Sinfónica de Galicia en forma de superproducción en el Colón de A Coruña

Momento de la presentación de 'A Culpa', con Bussi, Iria Ares, Xoán C. Mejuto, Fran Núñez, Gonzalo Castro y Juan Cuéllar Quintana

A Coruña acogerá en junio no de los grandes acontecimientos culturales de 'A Culpa', una adaptación teatral de Xoán C. Mejuto de la novela homónima de María Solar (Premio Xerais 2022). Se estrenará el 7 de noviembre de 2026 en el Teatro Jove de Ferrol y la partitura, básicamente tango, corre a cargo del violinista de la Sinfónica de Galicia Gabriel Bussi.

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La presentación oficial tuvo lugar en el Palacio de la Ópera y contó con la participación de Iria Ares y Xoán C. Mejuto, de Estudo Momento, Gabriel Bussi, compositor de la banda sonora, Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Sinfónica de Galicia, Fran Núñez, director del Centro Dramático Galego, así como Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Serán tres funciones en el Teatro Colón, previsiblemente el próximo verano, en las que el espectáculo desplegará su versión sinfónica completa, con 35 músicos interpretando en directo la banda sonora original de Bussi. Una oportunidad excepcional para vivir la fusión entre teatro y música sinfónjica en vivo, donde actores y orquesta compartirán tiempo, pulso y drama sobre el escenario. Tres funciones concebidas como una experiencia única para amantes del teatro y la música sinfónica. Por primera vez podrá verse 'A Culpa' en su máxima dimensión: palabra, interpretación y orquesta formando parte de un mismo acontecimiento escénico.