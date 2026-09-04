A Coruña
Trasladan de urgencia al Chuac a un pescador de 25 años con varias fracturas
El accidente laboral se produjo mientras faenaba
Un hombre de 25 años ha tenido que ser trasladado de urgencia al Chuac, tras sufrir un accidente laboral mientras faenaba en el litoral de A Coruña. El pescador, con notables síntomas de dolor, fue atendido por los servicios médicos en el muelle de Batería, una vez la embarcación arribó a tierra.
Hasta el lugar de los hechos se trasladó una patrulla de la Policía Nacional, fundamental en casos relacionados con accidentes laborales. En principio, la víctima presenta múltiples contusiones y magulladuras, especialmente en la pierna y las costillas.