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A Coruña

Trasladan de urgencia al Chuac a un pescador de 25 años con varias fracturas

El accidente laboral se produjo mientras faenaba

Guillermo Parga
Guillermo Parga
04/09/2026 13:14
Momento del traslado hospitalario
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Un hombre de 25 años ha tenido que ser trasladado de urgencia al Chuac, tras sufrir un accidente laboral mientras faenaba en el litoral de A Coruña. El pescador, con notables síntomas de dolor, fue atendido por los servicios médicos en el muelle de Batería, una vez la embarcación arribó a tierra.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una patrulla de la Policía Nacional, fundamental en casos relacionados con accidentes laborales. En principio, la víctima presenta múltiples contusiones y magulladuras, especialmente en la pierna y las costillas.

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