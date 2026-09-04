Tercer día seguido de caos por la niebla en Alvedro
Un vuelo de Iberia terminó recorrido en Santiago y otro de Air Europa tuvo que regresar a Madrid
Los pasajeros que este viernes, 4 de septiembre, tenían su origen o destino en el aeropuerto de A Coruña se han vuelto a encontrar con la niebla oponiéndose a sus planes. Por tercer día consecutivo, la densa nubosidad que cubría a primera hora Alvedro obligó a desviar varios vuelos de llegada y a cancelar salidas.
El primer vuelo afectado fue el Air Europa de las 07.50 horas procedente de Madrid, que se tuvo que volver a la capital de España ante la imposibilidad de aterrizar en A Coruña. Según pasajeros a bordo, antes de emprender el regreso, el piloto intentó aterrizar hasta en dos ocasiones, pero le resultó imposible, por lo que tuvo que deshacer el camino y dirigirse al aeropuerto Adolfo Suárez, ante el enfado de los viajeros, a los que la única opción que se les dio fue volar por la tarde.
A las ocho y media de la mañana fue el Iberia, también procedente de Madrid, el que tuvo que abortar su llegada a Alvedro para terminar aterrizando en el aeropuerto de Santiago.
El que sí pudo completar su viaje esta vez, a diferencia de en días anteriores, fue el Vueling de las 07.50 horas, procedente de Barcelona.
Además de los desvíos de aviones, la niebla también obligó a cancelar los despegues del vuelo de Air Europa que tenía que haber salido hacia Madrid a las 08.40 horas y el de Iberia que tenía también como destino el Adolfo Suárez a las 09.20 horas.
Ante esta situación, los pasajeros fueron reubicados en autobús para poder llegar a su destino.