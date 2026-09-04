Tercer día seguido de caos por la niebla en Alvedro

Pasajeros se suben a un autobús en Alvedro tras la cancelación de su vuelo por la niebla Patricia G. Fraga

Los pasajeros que este viernes, 4 de septiembre, tenían su origen o destino en el aeropuerto de A Coruña se han vuelto a encontrar con la niebla oponiéndose a sus planes. Por tercer día consecutivo, la densa nubosidad que cubría a primera hora Alvedro obligó a desviar varios vuelos de llegada y a cancelar salidas.

Segundo día consecutivo de desvíos en Alvedro por la niebla Más información

El primer vuelo afectado fue el Air Europa de las 07.50 horas procedente de Madrid, que se tuvo que volver a la capital de España ante la imposibilidad de aterrizar en A Coruña. Según pasajeros a bordo, antes de emprender el regreso, el piloto intentó aterrizar hasta en dos ocasiones, pero le resultó imposible, por lo que tuvo que deshacer el camino y dirigirse al aeropuerto Adolfo Suárez, ante el enfado de los viajeros, a los que la única opción que se les dio fue volar por la tarde.

Pasajeros en Alvedro tras los desvíos y cancelaciones por la niebla Cedida

A las ocho y media de la mañana fue el Iberia, también procedente de Madrid, el que tuvo que abortar su llegada a Alvedro para terminar aterrizando en el aeropuerto de Santiago.

La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro Más información

El que sí pudo completar su viaje esta vez, a diferencia de en días anteriores, fue el Vueling de las 07.50 horas, procedente de Barcelona.

Viajeros se preparan para viajar a Madrid en autobús Patricia G. Fraga

Además de los desvíos de aviones, la niebla también obligó a cancelar los despegues del vuelo de Air Europa que tenía que haber salido hacia Madrid a las 08.40 horas y el de Iberia que tenía también como destino el Adolfo Suárez a las 09.20 horas.

Ante esta situación, los pasajeros fueron reubicados en autobús para poder llegar a su destino.