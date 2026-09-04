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A Coruña

Sunil Sharpe, Adriana López, Mell G, Ed is Dead, James Ruskin o Inigo Kennedy encabezan el Fanzine Fest 2026

El festival, que celebra su edición número 12, estrenará espacios como el Ágora

Óscar Ulla
Óscar Ulla
04/09/2026 21:28
Una edición pasada del Fanzine Fest
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El próximo mes de diciembre, del 2 al 7, la ciudad volverá a respirar música electrónica por sus cuatro costados con la edición número 12 del Fanzine Fest, que además de tomar lugares emblemáticos, estrenará alguno nuevo.

Nombres internacionales como James Ruskin, Inigo Kennedy, Mell G o Sunil Sharpe se sumarán a referencias nacionales como Adriana López y Ed is Dead en un cartel basado en artistas locales y gallegos como Cintia Martís, Terror Erótico, Death Whistle, Oxygeno, Anxiety for Living o Lefrenk, entre muchos otros.

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Este viernes se presentó el cartel completo del festival en Malte, con la presencia de los codirectores del evento, Pablo Cubeiro y Roi, y del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, además de alguno de los artistas invitados. "Esta é unha cidade pequena pero grande", aseguraba el edil, en relación al nivel de vanguardismo, creatividad o nuevas formas de hacer música que se exploran en A Coruña. "Nunha cidade aberta ao mundo, disposta a ver novos camiños, a música electrónica ten que ser fundamental", afirmaba.

"Cuando empezamos, era superdifícil que la gente viniera aquí. A día de hoy, muchos artistas quieren venir a Fanzine Fest y visitar A Coruña", destacaba por su parte Roi, que mostró su agradecimiento al Concello da Coruña por el apoyo a proyectos como el del propio Fanzine, así como de otros eventos como RetroFuture, Modulartec o Wake Up.

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El evento comenzará el 2 de diciembre por el Planetario y transitará hasta el día 7 espacios como la Domus, la Fundación Luis Seoane, el teatro Colón, la sala O Túnel o el Ágora, que se estrena como espacio para esta edición número 12.

La programación completa por días

Esta será la programación completa del Fanzine Fest y los lugares donde se celebrará:

  • 2 de diciembre - Planetario - Melodrama Isleño & The Panic Room (live)
  • 3 de diciembre - Domus - Death Whistle (live) y Reichmelt (live)
  • 4 de diciembre - Fundación Luis Seoane - Bardo (Dj set), Mell G (Dj set), Remora (Dj set), Sunil Sharpe (Dj set)
  • 5 de diciembre - teatro Colón - Terror Erótico (live) y Ed is Dead (live)
  • 5 de diciembre - Ágora - Mou (Dj set), Rachael (Dj set), Msks (Dj set) y Ceephax Acid Crew (live)
  • 6 de diciembre - Fundación Luis Seoane - Anika Kunst (Dj set), Anxiety for Living (Dj set), Inigo Kennedy (Dj set), Lefrenk (live) y Ungar (Dj set)
  • 7 de diciembre - Sala O Túnel - Adriana López (Dj set), Cintia Martís (Dj set), Datalens (live), Kafkactrl (live), Oxygeno (Dj set), Makyo (vj), Samuel Canay (vj), The Panic Room (vj), Roi (Dj set) y James Ruskin (Dj set).

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