Un piso de ochenta metros cuadrados en A Coruña es 28.000 euros más caro que en 2025

Vistas del parque inmobiliario de A Coruña Quintana

Comprar una vivienda en A Coruña es un 10,7% más caro que hace un año. Según el último informe de precios de la plataforma Idealista, que recoge los datos del pasado mes de agosto, el metro cuadrado de un piso en la ciudad asciende hasta los 3.239 euros. Es decir, una vivienda de ochenta metros cuadrados supone, de media, el desembolso de 259.120 euros, casi 28.000 euros más que en el mismo periodo del año pasado.

El precio de un piso en A Coruña, no obstante, cayó ligeramente (un 0,6%) en verano, al pasar del máximo histórico registrado en junio, con el metro cuadrado a 3.287 euros, y los 3.260 de julio, a los 3.239 actuales.

Por distritos, solo uno alcanzó su pico histórico este agosto. Se trata del Ensanche-Juan Flórez, donde el metro cuadrado llegó hasta los 3.911 euros, o lo que es lo mismo, 312.880 euros por un piso de ochenta metros cuadrados de media. En el resto de la ciudad, seis barrios registraron caídas de precio en comparación con el mes anterior. Es el caso de Cuatro Caminos-plaza de la Cubela, con una bajada de un 1,7% (3.637 euros por metros cuadrados); Someso-Matogrande (1,3% menos y 2.722 euros de media); Agra do Orzán (1% menos y 2.431 euros); Eirís (0,7% menos y 2.436 por metro cuadrado); Os Castros-O Castrillón (0,5% y 2.625); y la Sagrada Familia (0,2% menos y 2.405 euros de media por metro cuadrado). Os Mallos, por su parte, subió un 0,2%, hasta los 2.619.

Distritos

A pesar de que la media de la ciudad se sitúa en los 3.239 euros por metro cuadrado, cuatro barrios tienen un precio bastante superior. A la cabeza, una vez más, se sitúa la Ciudad Vieja, con 4.406 euros de media y un 15,8% más que hace un año. Le siguen el mencionado Ensanche-Juan Flórez (3.911 y un 10,7% más); Monte Alto, con 3.760 (un 14,7% más que el año pasado); y Cuatro Caminos-plaza de la Cubela (3.637 y 12,5% más).

El precio de la vivienda usada en España, según Idealista, registró una subida del 12,5% interanual durante el mes de agosto, situándose en 2.924 euros por metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios. Con este dato sobre la mesa, la vivienda en venta de A Coruña ya cuesta un 10,7% más que la media estatal.

El precio medio en Pontevedra es de 2.596 euros por metro cuadrado; en Vigo, 2.591; en Ourense, 1.714 ; en Lugo, 1.596; y en Ferrol, 1.490. Idealista no dispone de datos de Santiago.