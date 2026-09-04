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A Coruña

París invade Zara: así es la nueva colección de la mano de la librería más icónica de la ciudad francesa

Ofr. Paris se alía con la textil coruñesa para crear una línea de productos y prendas 

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/09/2026 12:16
Uno de los estilismos creados por Ofr. Paris y Zara
Uno de los estilismos creados por Ofr. Paris y Zara
Zara
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La nueva colección de Zara lleva más tono parisino que nunca. Tanto que el aroma a café y libros impregna la propuesta, en la que la multinacional textil coruñesa permite a sus clientes crear su propia librería parisina en sus salones y vestir al modo del ambiente cultural de orillas del Sena.

Una de las tazas de la colección de Zara Home y Ofr. Paris
Una de las tazas de la colección de Zara Home y Ofr. Paris
Zara

Lo hace de la mano de Ofr. París, la considera librería más 'cool' de la capital francesa. Constituida a modo de dinamizadora cultural que une literatura y moda, es el lugar que eligieron, entre otras, la directora Sofía Coppola y la actriz Catherine Deneuve para presentar sus obras. Se trata de un espacio que, además de libros, ofrece galería de arte y creación de moda. Y esto es lo que traslada ahora Zara Home a sus productos.

"El universo creativo y la particular visión de Ofr. llegan a Zara Home a través de una cuidada selección de piezas de cerámica, textiles y libros. Definida por el uso de tonos sólidos y diseños cuidadosamente seleccionados, la colaboración celebra la singular mirada de Ofr. sobre la cultura visual contemporánea. La propuesta fue desarrollada junto a la estilista Sydney Rose Thomas y fotografiada en Le Grand Ofr. Studio", explican desde Inditex.

Estuche de la colección de Zara Home y Ofr. Paris
Estuche de la colección de Zara Home y Ofr. Paris
Zara

Disponible en Zara y Zara Home en webs y tiendas desde este 3 de septiembre, se puede encontrar desde sujetalibros a agendas, pasando por estuches, llaveros textiles, tazas, bandejas decorativas, cojines o libretas. Todas ellas en una gama cromática que recuerda a la librería francesa, y con el logotipo de su nombre y fecha de fundación 'Ofr. Paris. Est. 1996'. En el caso de la ropa, se trata de una colección especial con prendas para hombre, mujer y niños. 

"Abraza la idea de que el estilo se forma tanto por los lugares que visitamos, los libros que leemos y los objetos que coleccionamos como por la ropa que llevamos puesta", comentan desde la marca. Todo ello aparece impregnado del ambiente parisino, con una colección construida alrededor de prendas básicas en el armario, líneas limpias y creaciones atemporales. Camisetas, sudaderas, bufandas, gorras, cazadoras, polos, bandanas, sombreros, bolsos o, incluso, pijamas, aparecen en esta nueva colección de Zara.

La colección infantil de Zara y Ofr. Paris
La colección infantil de Zara y Ofr. Paris
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