Los nutricionistas alertan de una “compra impulsiva” de suplementos alimenticios en A Coruña

Dos farmacéuticas dispensan medicamentos en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Los suplementos alimenticios han dejado de ser un complemento ocasional que utilizaban unos pocos a estar cada vez más de moda en A Coruña. Para tener más energía, para dormir mejor, para rendir más en el deporte, para estar más moreno o más protegido del sol... lo cierto es que se utilizan “para todo”. Tanto es así que los nutricionistas alertan de un “abuso” por parte de la población de estos productos, que pueden interferir con medicaciones activas o, en ocasiones, ser innecesarios.

“Los suplementos alimenticios son una buena herramienta cuando están bien indicados”, defiende Uxía Rodríguez, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia (Codinugal), con sede en A Coruña. Sin embargo, estos profesionales detectan que “hay mucha compra impulsiva basada en redes sociales”.

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Promesas de energía, más defensas, pérdida de peso, mejora de la microbiota, de la piel, evitar la caída de pelo o reducir inflamación son algunos de los ganchos más comunes en redes sociales, donde habitualmente creadores de contenido los recomiendan para diversos problemas. Esto hace que “muchas veces se tomen varios suplementos sin valorar siquiera si son necesarios”, alertan.

Perfil más joven

Esta tendencia también se detecta desde las farmacias. Cristina Castromil, dueña de la botica que lleva su apellido en el recinto ferial, asegura que detectaron una alta demanda desde su apertura, hace algo más de un año. “Los suplementos alimenticios, ahora se toman una barbaridad, tanto para deporte como para encontrarte bien o para descansar”, pone de ejemplo.

Sobre todo, es un perfil más joven el que demanda este tipo de productos. En este sentido, Castromil ha notado un cambio con respecto a la población de más edad, ya que ahora no se demandan tanto medicamentos “a la antigua usanza”: “Ahora es, pues no me concentro o estoy pasando una época de mucho estrés, y vienen y te preguntan y tú ya les indicas”.

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El consejo profesional es fundamental, ya que, como alertan desde el Colegio de Dietistas, estos suplementos pueden interactuar con otra medicación o, incluso, superar la dosis adecuada que se está tomando.

De esta forma, siguiendo el criterio profesional, estos productos pueden ser de gran ayuda, en casos como “déficits concretos, etapas de mayor requerimiento, determinadas patologías, dietas restrictivas o situaciones clínicas donde la alimentación no llega a cubrir las necesidades”.