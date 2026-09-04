Nace en Oza Piedra Papel, un estudio creativo para hacer de la vuelta al cole todo un arte

Rapado y Añón, en su nuevo local Patricia G. Fraga

Cuando eres pequeño, toda vuelta al cole supone una gran aventura porque cada verano conlleva un cambio personal enorme. Este año, los más pequeños de Oza tendrán una excusa más para que su regreso a las aulas llegue cargado de creatividad: se trata de la apertura de Piedra Papel, un estudio que la pareja conformada por Miriam Rapado y Oliver Añón acaba de abrir en la avenida principal del barrio para ofertar actividades extraescolares como dibujo, pintura o escultura, entre muchas otras propuestas.

Betanceira ella y coruñés él, ambos estudiaron Bellas Artes y trabajaron diez años en Barcelona en televisión, publicidad y dirección de arte. Regresaron a Coruña hace doce años, con un estudio propio en el que replicaron lo que hicieron en Cataluña, pero siempre con “el runrún de crear algo más propio”. No fue hasta el nacimiento de su hija, explica Añón, que dieron con la idea del millón. “Empezamos a investigar cómo aprendían los niños, y se nos ocurrió que molaría montar algo para peques en el que trasladar todo ese mundo analógico de trabajar con materiales y pintura del que venimos nosotros”, explica.

Leyendo mucho descubrieron unas escuelas de Italia, en la ciudad de Reggio Emilia, cerca de Bolonia, en que desde hace décadas empezaron a enseñar teniendo en cuenta la figura del taller y los talleristas. “Esos talleres eran lugares en la escuela donde los niños podían ir y trabajar sus intereses o gustos utilizando la artesanía. Allí tenían todo tipo de materiales (barro, papeles, pintura, etc) que usar libremente. Eso es lo que nosotros queremos hacer aquí”, comenta.

Los números con juegos entran en A Coruña: “Las matemáticas te encantan si sabes lo que son de verdad” Más información

Así, suplirán un aspecto no tan cuidado en muchos colegios con dos talleres de extraescolares a la semana, los martes y jueves (que iniciarán oficialmente el próximo 10 de septiembre). Además, habrá unos talleres puntuales, a los que llaman Labs Creativos, que serán los fines de semana, y a los que los pequeños podrán acudir con sus padres para hacer un plan en familia. Todo ello por una cuota de 55 euros al mes, 35 en septiembre al empezar un poco más tarde, que incluyen el enorme volumen de materiales que los niños usarán en las clases. "Dónde te desarrollas y creas es importante; no es lo mismo trabajar en un espacio bello que en uno desgastado o descuidado. Gastamos mucho tiempo en preparar el espacio como nos gustaba, pero ahora ya está listo", manifiesta el artista.

Añón insiste en que “no son clases de pintura o escultura al uso, sino un espacio para que los peques puedan explorar”. “Las clases estarán llenas de materiales diferentes, y aunque les controlemos y dirijamos un poco, lo que pretendemos es que en cada clase puedan elegir un poco cómo abordar la actividad”, dice. “Nosotros intentaremos dar una propuesta sugerente, pero si quieren hacer un coche, una nave o una catapulta, tendrán disponibles los materiales para trabajar en ello”, bromea.