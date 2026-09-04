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A Coruña

Los temazos de principios de los 2000 dan la bienvenida en A Coruña al Recorda Fest

Miles de personas acudieron desde primera hora de la tarde al muelle de Batería para disfrutar de la edición más nostálgica

Dani Sánchez
Dani Sánchez
04/09/2026 20:03
A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.
Ella Baila Sola, durante su concierto esta tarde en el Recorda Fest
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Los coruñeses ya bailan al son de la edición más nostálgica del Recorda Fest. El último gran festival del verano abrió sus puertas esta tarde para llenar el muelle de Batería con conciertos como los de Pavlenha (15.45 horas) o Mafalda Cardenal (17.00). 

No obstante, las ganas de mover las caderas se multiplicaron ya entrada la tarde, a las 18.30, cuando el formato Recorda Sessions se instaló en el festival. Una combinación de artistas como Ella Baila Sola, Natalia, David Civera o Fran Perea, entre otros, llenó el muelle de Batería con los grandes temazos del pop español de principios de los 2000.

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Las fotos del Recorda Fest

A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.Ver más imágenes

Al son del ‘Que la detengan’ de David Civera o ‘Lo echamos a suertes’ de Ella Baila Sola comenzó una nueva edición del Recorda Fest. El Recorda Sessions fue el tributo a un modelo de vida que toda una generación tiene en la retina de su adolescencia: Spice Girls, Britney Spears, grabar canciones de la radio y conectarse a partir de las diez de la noche al módem de 56K. 

“La primera generación que se conectó a Internet y ligó por Tuenti” dio paso a las muy aplaudidas Ella Baila Sola, aunque no sin antes ver portadas de Súper Pop y Bravo, guías de adolescencia para muchos. Luego, David Civera y su desparpajo sacaron los primeros bailes prohibidos del público. Y es que, aunque muchos de los asistentes eran tan ‘picolissimos’ como los años de su ‘Bye Bye’, muchos otros encontraron en la tarde de este viernes la oportunidad perfecta para viajar a sus primeras fiestas.

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