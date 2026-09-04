Los temazos de principios de los 2000 dan la bienvenida en A Coruña al Recorda Fest

Ella Baila Sola, durante su concierto esta tarde en el Recorda Fest Quintana

Los coruñeses ya bailan al son de la edición más nostálgica del Recorda Fest. El último gran festival del verano abrió sus puertas esta tarde para llenar el muelle de Batería con conciertos como los de Pavlenha (15.45 horas) o Mafalda Cardenal (17.00).

No obstante, las ganas de mover las caderas se multiplicaron ya entrada la tarde, a las 18.30, cuando el formato Recorda Sessions se instaló en el festival. Una combinación de artistas como Ella Baila Sola, Natalia, David Civera o Fran Perea, entre otros, llenó el muelle de Batería con los grandes temazos del pop español de principios de los 2000.

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Al son del ‘Que la detengan’ de David Civera o ‘Lo echamos a suertes’ de Ella Baila Sola comenzó una nueva edición del Recorda Fest. El Recorda Sessions fue el tributo a un modelo de vida que toda una generación tiene en la retina de su adolescencia: Spice Girls, Britney Spears, grabar canciones de la radio y conectarse a partir de las diez de la noche al módem de 56K.

“La primera generación que se conectó a Internet y ligó por Tuenti” dio paso a las muy aplaudidas Ella Baila Sola, aunque no sin antes ver portadas de Súper Pop y Bravo, guías de adolescencia para muchos. Luego, David Civera y su desparpajo sacaron los primeros bailes prohibidos del público. Y es que, aunque muchos de los asistentes eran tan ‘picolissimos’ como los años de su ‘Bye Bye’, muchos otros encontraron en la tarde de este viernes la oportunidad perfecta para viajar a sus primeras fiestas.