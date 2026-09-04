Los peruanos de A Coruña montan el pollo en la hostelería

El equipo de Carbón y uno de sus famosos pollos Patricia G. Fraga

Del mismo modo que las comunidades venezolana y colombiana son las que más crecen en la ciudad, la peruana es la que marca tendencia desde la cocina. En cuestión de meses, la cocina andina ha vivido una proliferación de aperturas, tanto en los barrios como en la zona centro, que ha acercado una de las culturas gastronómicas más valoradas a nivel mundial. Lidera esa tendencia el grupo La Conquista, que después de su restaurante primigenio en la zona de Plaza de Vigo y la fusión de Chifán en el centro, ha protagonizado una doble apertura en Espacio Coruña: La Dolida, el pasado mes de mayo, y Carbón, que abrió sus puertas esta semana. En ambos casos, El Ideal Gallego fue el encargado de adelantar sus aperturas.

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Carbón es mucho más que un embajador de Perú, es una oda a un símbolo nacional: el pollo a la brasa o a la broaster. No debe confundirse con el pollo asado, ya que existe todo un trabajo previo de entre 7 y 14 horas que incluye marinado, aderezo, maceración y cocción. Se trata de la propuesta estrella para celebraciones sociales, e incluso tiene su propio día nacional, que se celebra cada tercer domingo de julio.

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Para acercar lo máximo posible el sabor de Perú y su pollo, el grupo La Conquista cuenta con un llamado horno inteligente, especialmente diseñado para este tipo de celebración. Según afirma la propiedad, es una "inversión que ha exigido meses de preparación". Y es que, imaginen intentar preparar una carne asada o un jarrete gallego en Londres. No es comprar la carne y cocinar. Se trata de ser el mejor embajador posible.

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A Coruña, la ciudad en la que ningún plato es forastero, ya puede considerarse 'conquistada' por la gastronomía peruana. O al menos decir que el coruñés es capaz de alternar raxo, ceviche, zorza y pollo a la broaster y saber diferenciar y catalogar por su calidad. De hecho, el considerado 'Mejor desayuno del mundo' por los seguidores de Ibai Llanos, el pan con chicharrón, goza de una creciente demanda en la ciudad. Además, es habitual ver como los mejores chefs de la ciudad utilizan recursos como la causa limeña o el propio ceviche para el mestizaje.

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Por lo tanto, Carbón es un paso más hacia esa fusión de la que hace bandera el grupo La Conquista, y hacia un mestizaje gastronómico en el que el gran ganador es el paladar coruñés.