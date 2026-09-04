Los dueños de As Percebeiras estudian vallarlo para impedir el aparcamiento irregular

01 septiembre 2026Coches aparcados en las percebeiras por las obras en Labañou EC

El solar de As Percebeiras lleva mucho tiempo siendo utilizado como aparcamiento irregular por los vecinos de Labañou. Y más desde que los residentes en el Grupo Viviendas María Pita han perdido espacio (por más que fuera de forma irregular) para aparcar por las obras de Tomás Fábregas. Pero esto puede estar a punto de acabar, porque los propietarios de As Percebeiras se están planteando vallar el terreno.

La promotora Metrovacesa, en un comunicado, declaró que "desde hace meses", se están estudiando distintas medidas para reforzar el control y la protección de los terrenos, entre ellas su posible vallado, "ante la creciente presencia de vehículos y otros usos no autorizados".

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Metrovacesa asegura que el objetivo es prevenir riesgos porque los terrenos son de titularidad privada, y no están acondicionados como aparcamiento: "La presencia continuada de vehículos y personas, especialmente intensa coincidiendo con partidos y otros eventos en el entorno, provoca acumulación de residuos y situaciones que pueden comprometer la seguridad".

Por otro lado, prometen que se mantendrán en contacto con el Ayuntamiento y los vecinos para informar de las medidas previstas y minimizar las molestias.