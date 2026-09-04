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A Coruña

Los dueños de As Percebeiras estudian vallarlo para impedir el aparcamiento irregular

Recuerdan que el terreno no está acondicionado

Abel Peña
Abel Peña
04/09/2026 16:35
01 septiembre 2026Coches aparcados en las percebeiras por las obras en Labañou
01 septiembre 2026Coches aparcados en las percebeiras por las obras en Labañou
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El solar de As Percebeiras lleva mucho tiempo siendo utilizado como aparcamiento irregular por los vecinos de Labañou. Y más desde que los residentes en el Grupo Viviendas María Pita han perdido espacio (por más que fuera de forma irregular) para aparcar por las obras de Tomás Fábregas. Pero esto puede estar  a punto de acabar, porque los propietarios de As Percebeiras se están planteando vallar el terreno

La promotora Metrovacesa, en un comunicado, declaró que "desde hace meses", se están estudiando distintas medidas para reforzar el control y la protección de los terrenos, entre ellas su posible vallado, "ante la creciente presencia de vehículos y otros usos no autorizados".

Vista de la explanada de As Percebeiras, junto al Grupo de Viviendas María Pita

Aparcar, como comer, todo es empezar

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Metrovacesa asegura que el objetivo es prevenir riesgos porque los terrenos son de titularidad privada, y no están acondicionados como aparcamiento: "La presencia continuada de vehículos y personas, especialmente intensa coincidiendo con partidos y otros eventos en el entorno, provoca acumulación de residuos y situaciones que pueden comprometer la seguridad".

Por otro lado, prometen que se mantendrán en contacto con el Ayuntamiento y los vecinos para informar de las medidas previstas y minimizar las molestias. 

Vista de la explanada de As Percebeiras, junto al Grupo de Viviendas María Pita

As Percebeiras se convierte en el mayor aparcamiento irregular de A Coruña

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