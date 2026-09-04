La Comisión Europea respalda un programa de captación de talento de la UDC con 2,7 millones de euros
Se trata de una de las ayudas "más competitivas" del programa marco europeo de investigación e innovación Horizonte Europa
La Universidade da Coruña (UDC) ha sido seleccionada por la Comisión Europea en la convocatoria de ayudas HORIZON-MSCA-2026-COFUND-01, una de las "más competitivas" del programa marco europeo de investigación e innovación Horizonte Europa.
Según informa el ente académico, la dotación prevista es de 2,7 millones de euros. La cuantía, concreta, estará dirigida a desarrollar, durante un período de cinco años, el programa 'Intalent', iniciativa institucional en colaboración con Inditex orientada a la "captación, formación y desarrollo de talento investigador postdoctoral internacional".
De este modo, añade, 'Intalent' -una de las 29 propuestas seleccionadas en toda Europa y la única gallega- permitirá a la UDC "reforzar su posición como institución de referencia en la atracción de talento científico internacional y ampliar la proyección global de su investigación".
El programa, explica, prevé la contratación de 15 investigadores e investigadoras postdoctorales de "alto nivel" mediante una convocatoria internacional abierta y competitiva. Cada una de las personas seleccionadas desarrollará en la UDC su propio proyecto de investigación durante tres años, bajo la supervisión de personal investigador consolidado de la institución.