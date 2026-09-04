Alumnos estudian en la biblioteca Xoana Capdevielle Patricia G. Fraga

La Universidade da Coruña (UDC) ha sido seleccionada por la Comisión Europea en la convocatoria de ayudas HORIZON-MSCA-2026-COFUND-01, una de las "más competitivas" del programa marco europeo de investigación e innovación Horizonte Europa.

Según informa el ente académico, la dotación prevista es de 2,7 millones de euros. La cuantía, concreta, estará dirigida a desarrollar, durante un período de cinco años, el programa 'Intalent', iniciativa institucional en colaboración con Inditex orientada a la "captación, formación y desarrollo de talento investigador postdoctoral internacional".

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De este modo, añade, 'Intalent' -una de las 29 propuestas seleccionadas en toda Europa y la única gallega- permitirá a la UDC "reforzar su posición como institución de referencia en la atracción de talento científico internacional y ampliar la proyección global de su investigación".

El programa, explica, prevé la contratación de 15 investigadores e investigadoras postdoctorales de "alto nivel" mediante una convocatoria internacional abierta y competitiva. Cada una de las personas seleccionadas desarrollará en la UDC su propio proyecto de investigación durante tres años, bajo la supervisión de personal investigador consolidado de la institución.