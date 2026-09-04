La ciudad de A Coruña, a la sombra: el plan del Ayuntamiento para combatir el rigor del calor

Obras en el parque del O Ventorrillo para cubrirlo EC

El cambio climático y el aumento de las temperaturas vuelven las sombras un bien cada vez más codiciado. Esta semana, la alcaldesa, Inés Rey, comentó durante la presentación de la obra de la Lágrima de San Roque que en la terraza superior se instalará “unha pérgola (de madera de pino) que levará unha cuberta verde para garantir a sombra nos meses cálidos, que cada vez son máis”.

No es la primera infraestructura de este tipo que se está instalando en la ciudad: estos días puede verse en O Ventorrillo cómo se levanta una cubierta en una zona infantil. Será la primera de la ciudad. Se trata de la zona anexa a la guardería del barrio, que tendrá 348 metros cuadrados, lo que lo convertirá en la zona cubierta al aire libre más grande de la ciudad.

Se espera que las obras, que incluyen la reforma de la zona infantil y la instalación de unos toboganes para aprovechar un desnivel, se completen antes de que termine el otoño. Pero no será la única. La intención del Gobierno local es crear más de estas zonas que permitan disfrutar del aire libre a los coruñeses sin importar el tiempo.

El objetivo estipulado dentro del Plan de Barrios es instalar más de estas cubiertas ligeras de policarbonato que permitan a los niños jugar, llueva o haga sol. Antes habría importado más la lluvia, ahora el principal problema es el sol.

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A Coruña tiene algunas zonas cubiertas, que son las cúpulas (o más bien, falsas cúpulas) que existen en el parque de Eirís o en la finca de los Mariño. Una de las pocas excepciones es la plaza de María Pita, cuyos soportales sí ofrecen un refugio a los coruñeses hartos de empaparse y deseosos de respirar un poco de aire fresco.

En 1860, cuando la plaza mayor solo era un proyecto, el arquitecto municipal Juan de Ciórraga comentaba que “en un país en que llueve frecuentemente, con temporales y vientos recios del sur y el norte, es necesario tener paseos cubiertos para que los habituales se aprovechen de ellos como recreo”. Hoy en día, se puede decir lo mismo del calor.

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La ciudad cuenta con algunos tramos cubiertos en el Paseo Marítimo, en la plaza de San Agustín o en la de Ángel Ron Fraga, que se encuentra junto a la iglesia de San Francisco. Planificada por primera vez en 1948, todavía está por concluir, pero la mitad que está finalizada cuenta con unos anchos soportales. Y por supuesto, la calle Emilio González López, en Los Rosales, que forma un óvalo perfecto de más de un kilómetro. Pero siguen siendo insuficientes.