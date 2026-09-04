Juancho Conejo, de Sidecars, antes de su paso por el Recorda Fest | "Uno siempre se siente un pelín impostor, lo llevamos todos en el alma"

Juancho Conejo, de Sidecars, durante su actuación en el Recorda Fest de 2024 Carlota Blanco

Este viernes da comienzo el Recorda Fest, que para esta jornada inaugural cuenta con un grupo que ya puede considerarse habitual en tierras gallegas como es Sidecars (21.00 horas). Tanto es así, que su vocalista, Juancho Conejo, reconoce que esta tierra es ya “familia” y que vienen “con el cuchillo entre los dientes” para hacer un repaso por toda su carrera, incluido el reciente ‘Everest’.

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Es el segundo concierto coruñés en tres meses, ¿cómo fue el de junio en Pelícano?

Muy bien, la verdad es que tenemos una estrecha relación con Galicia. Hace unos años saqué un disco en el que muchas canciones cuyo escenario eran lugares de Galicia. Ahí conectamos y nos hicisteis como de la familia. Venir a tocar a Galicia siempre es especial y bonito, y ese último concierto fue muy emocionante.

Hace dos años nos hablaba de esa relación y decía que no tenía muy claro por qué se les quería tanto por aquí. ¿Han encontrado ya alguna respuesta?

(Ríe). A ver, uno siempre se siente un pelín impostor y estafador. Creo que lo llevamos todos en el alma. Intento sacarle la lógica y para mí tiene que ver con eso, con haber tenido una parte de mi vida personal y experiencias pasadas en Galicia, en general, y particularmente en Coruña. Al haber hablado de ello en las canciones y al haberlo contado, la gente nos ha acogido... nunca lo terminaré de entender, pero voy buscando explicaciones.

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En esa misma charla repasamos sus conciertos por aquí, pero se quedó en el aire una pregunta: ¿Cuál es su favorito?

Bufff, qué difícil... Creo que me quedo con el último, en Pelícano. Porque quizá es la vez que más se esperaba la visita y estábamos presentando ‘Everest’, el disco nuevo, y fue de los primeros shows de la gira en los que sentimos que el disco había calado y la gente se sabía las canciones mejor que yo (sonríe). Tengo un recuerdo bonito y nos sirvió de precedente para el resto de la gira, la dirección del repertorio y todo eso.

Menciona el disco, que va a cumplir ya un año. ¿Cómo lo ha recibido el público?

Mejor de lo normal. No sé si es lo que cuentan las canciones, no sé qué es, es un poco enigmático para mí saber cuál es la tecla, porque si no, también sería muy fácil tocarla. Pero, por algún motivo, este disco ha calado más y más rápido. Creo que nos ha hecho crecer, dar un pasito más.

¿Puede radicar ese éxito en el proceso de creación? En lugar de encerrarse y hacerlo entero, lo fueron grabando a cachos.

Creo que tiene que ver más con la inspiración, que también es una cosa misteriosa. Uno no sabe por qué a veces salen mejores canciones que otras. En este caso yo se lo atribuyo a eso, pero sí que el proceso creo que también ha hecho que sea un poquito diferente a otros discos y que nos hayamos reilusionado mucho con el oficio.

A raíz del nombre del disco, ‘Everest’, ya han dicho muchas veces que no han llegado todavía a la cima de su carrera, ¿pero cómo la vislumbran?

La verdad es que yo espero que sea lejana (ríe). O sea, me da mucho miedo pensar en tocar el techo o en llegar ahí, en hacer cima y pensar que luego ya solo queda bajar. Me gusta mucho el proceso, me gusta tener que seguir, o tener la sensación de que quiero seguir, convenciendo y ganando gente y atrayendo gente a base de hacer canciones y esa cumbre la imagino lejana y la quiero... la quiero en mi perspectiva, pero la quiero desde lejos (sonríe).

¿Ya hay planes más allá de los próximos conciertos?

Pues tenemos fechas hasta noviembre más o menos, saltando de un lado a otro por toda la península. Luego haremos un ‘break’ en diciembre, para hacer la presentación en enero en el Movistar Arena de Madrid, que es una fecha importante para nosotros. Luego seguiremos dándole vida a ‘Everest’ y también tenemos planes de sacar cosas que no te puedo contar todavía (ríe).