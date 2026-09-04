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A Coruña

Inés Rey, sobre las críticas del PP a la obra de los Cantones: “Unos queremos mejorar la ciudad y otros montar una empresa, Demoliciones Lorenzo SL”

“Nos dijo que le encantaba la obra y ahora lleva meses paseándose por allí y hablando mal de ella”, asegura la alcaldesa sobre el candidato popular

Lara Fernández
Lara Fernández
04/09/2026 11:23
Aspecto de las obras en los Cantones
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 La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, respondió este viernes a las últimas declaraciones del candidato del PP Miguel Lorenzo sobre la obra de los Cantones

Este aseguró, una vez más, que si llega a ser alcalde derribará parte del “mamotreto” construido. “No me va a llegar el pico y la pala con lo que han hecho, ese mamotreto, ese búnker. Lo voy a tirar”, dijo, aludiendo a la necesidad de maquinaria para ponerse manos a la obra de demolición. 

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La regidora, por su parte, indicó este viernes en ‘Cita en María Pita’ que, mientras unos “queremos construir ciudad y queremos mejorar la ciudad”, otros “quieren montar una empresa, no sé, Demoliciones Lorenzo SL”

Miguel Lorenzo

El PP advierte que va a necesitar más que "pico y pala" para solucionar la obra de los Cantones

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Rey recordó que la actuación de remodelación de los Cantones fue mostrada al presidente de la Xunta, “a quien le gusta, la comentamos juntos y se anuncia como la fase cero de la fachada marítima”. Cuando la obra fue presentada, “acude la conselleira y alaba la obra y la labor de los arquitectos y apuesta por esta obra”. En esa rueda de prensa, añadió Rey, “estaba este señor (Lorenzo) aplaudiendo a la conselleira y a todo lo que decía y nos dijo que le encantaba la obra. Ahora lleva meses paseándose por la obra y hablando mal de ella permanentemente. Hay que ponerse de acuerdo con uno mismo”, concluyó.

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