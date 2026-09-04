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A Coruña

Inés Rey: "Ante la tesitura de dejar un árbol con un mínimo riesgo de caída o talarlo, lo voy a talar"

La alcaldesa de A Coruña reivindica su política tras el incidente de ayer noche en la plaza de España, donde cayó una gran rama 

Abel Peña
Abel Peña
04/09/2026 12:19
Tala de un árbol
Tala de un árbol en la plaza de Ourense
Javier Alborés
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Tras la caída de  una gran rama en la plaza de España, la alcaldesa, Inés Rey, reivindicó la necesidad de cortar árboles en ocasiones. "Recibimos críticas severas cuando se tala o se poda. El hábitat natural de los árboles no son las ciudades, pero tenemos árboles, y cada vez más", advierte.

Eso no significa que a veces no se tengan que adoptar medidas drásticas para evitar incidentes de este tipo. "¿De verdad alguien cree que somos arboricidas? Los árboles son seres vivos, nacen crecen y mueren", señaló en el programa radiofónico 'Cita en María Pita'. 

Y a veces, aunque por fuera estos gigantes parezcan sanos, por dentro no lo están. "Lo que hacemos es revisarlos, podar ramas y talar cuando no queda más remedio", añadió. También se plantan nuevos árboles, y otro alcalde, "dentro de muchos años", tendrá que talarlos, añadió la regidora.

Rey se felicitó de que ayer no hubiera daños personales. "Pongamos que no lo cortamos y que le cae una rama en la cabeza a un niño: Seamos capaces de ponderar", animó la alcaldesa. "Ante la tesitura de dejar un árbol con un mínimo riesgo de caída o talarlo, lo voy a talar", sentenció. 

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Pánico en la Pulpeira de Melide: un árbol cae durante el servicio de cenas y golpea el cuello de un cliente

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