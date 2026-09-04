Inés Rey: "Ante la tesitura de dejar un árbol con un mínimo riesgo de caída o talarlo, lo voy a talar"

Tala de un árbol en la plaza de Ourense Javier Alborés

Tras la caída de una gran rama en la plaza de España, la alcaldesa, Inés Rey, reivindicó la necesidad de cortar árboles en ocasiones. "Recibimos críticas severas cuando se tala o se poda. El hábitat natural de los árboles no son las ciudades, pero tenemos árboles, y cada vez más", advierte.

Eso no significa que a veces no se tengan que adoptar medidas drásticas para evitar incidentes de este tipo. "¿De verdad alguien cree que somos arboricidas? Los árboles son seres vivos, nacen crecen y mueren", señaló en el programa radiofónico 'Cita en María Pita'.

Y a veces, aunque por fuera estos gigantes parezcan sanos, por dentro no lo están. "Lo que hacemos es revisarlos, podar ramas y talar cuando no queda más remedio", añadió. También se plantan nuevos árboles, y otro alcalde, "dentro de muchos años", tendrá que talarlos, añadió la regidora.

Rey se felicitó de que ayer no hubiera daños personales. "Pongamos que no lo cortamos y que le cae una rama en la cabeza a un niño: Seamos capaces de ponderar", animó la alcaldesa. "Ante la tesitura de dejar un árbol con un mínimo riesgo de caída o talarlo, lo voy a talar", sentenció.