Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hinchables, talleres, música y fiesta Holi para celebrar el Día de las Familias en el parque de Eirís

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/09/2026 18:22
Celebración del Día de las Familias del pasado año 2025
Celebración del Día de las Familias del pasado año 2025
German Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La asociación de comerciantes de O Castrillón, Eirís y Monelos (Acocem) celebra este fin de semana, en el parque de Eirís, el Día de las Familias.

La propuesta contará con dos días de actividades para todos los públicos como música, zumba, una feria de comercio, talleres, cuentacuentos, torneo de chave, fiesta Holi, fiesta de la espuma y puestos de comida.

En l aprimera jornada, este sábado, la actividad comenzará a las 11.00 horas con talleres infantiles, hinchables y camas elásticas, una zona solidaria y el torneo masculino de fútbol (con partidos desde las 09.30 horas hasta última hora de la tarde). Habrá sesiones de zumba (13.00), un concierto de Sabela (14.00), pintacaras y papiroflexia (16.00) y actuaciones musicales y fiesta Holi a lo largo de la tarde.

Programación del sábado 5 del Día de las Familias 2026
Programación del sábado 5 del Día de las Familias 2026
Archivo El Ideal Gallego

El domingo se celebrará la carrera infantil, un torneo de fútbol femenino, la feria de comercio y artesanía (de 11.00 a 20.00) así como talleres durante el día, actuaciones musicales de Birloque Gaiteiriños, Hugo Cris y Lara LaNuit, Fibro Visibles, Lidia Sueiro o Dj Pukas, así como una fiesta de la espuma (12.00), un desfile de moda (18.00) y, de nuevo, una fiesta Holi (19.00).

Programación del domingo 6 del Día de las Familias 2026
Programación del domingo 6 del Día de las Familias 2026
Archivo El Ideal Gallego
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Celebración del Día de las Familias del pasado año 2025

Hinchables, talleres, música y fiesta Holi para celebrar el Día de las Familias en el parque de Eirís
Redacción
Obús en concierto

Obús mantendrá en pie el Cullerock
Fran Moar
Accidente a PAsaxe

Herida una persona al salirse de la vía en la avenida de A Pasaxe
Abel Peña
01 septiembre 2026Coches aparcados en las percebeiras por las obras en Labañou

Los dueños de As Percebeiras estudian vallarlo para impedir el aparcamiento irregular
Abel Peña