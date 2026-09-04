Celebración del Día de las Familias del pasado año 2025 German Barreiros

La asociación de comerciantes de O Castrillón, Eirís y Monelos (Acocem) celebra este fin de semana, en el parque de Eirís, el Día de las Familias.

La propuesta contará con dos días de actividades para todos los públicos como música, zumba, una feria de comercio, talleres, cuentacuentos, torneo de chave, fiesta Holi, fiesta de la espuma y puestos de comida.

En l aprimera jornada, este sábado, la actividad comenzará a las 11.00 horas con talleres infantiles, hinchables y camas elásticas, una zona solidaria y el torneo masculino de fútbol (con partidos desde las 09.30 horas hasta última hora de la tarde). Habrá sesiones de zumba (13.00), un concierto de Sabela (14.00), pintacaras y papiroflexia (16.00) y actuaciones musicales y fiesta Holi a lo largo de la tarde.

Programación del sábado 5 del Día de las Familias 2026 Archivo El Ideal Gallego

El domingo se celebrará la carrera infantil, un torneo de fútbol femenino, la feria de comercio y artesanía (de 11.00 a 20.00) así como talleres durante el día, actuaciones musicales de Birloque Gaiteiriños, Hugo Cris y Lara LaNuit, Fibro Visibles, Lidia Sueiro o Dj Pukas, así como una fiesta de la espuma (12.00), un desfile de moda (18.00) y, de nuevo, una fiesta Holi (19.00).