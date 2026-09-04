Herida una persona al salirse de la vía en la avenida de A Pasaxe

Accidente a PAsaxe

A las 16.22 horas, según registró el 112, un vehículo que circulaba por el la avenida de A Pasaxe se salió de la vía poco antes de llegar al Hospital Materno, golpeó la barrera provisional de las obras y golpeó un monovolumen, que quedó montado sobre la bionda.

Al lugar acudió una patrulla de la Policía Local, pero se retiró en cuanto llegó la Guardia Civil. También se desplazó una ambulancia del 061, pero no consta que se efectuara un traslado, aunque la víctima fue atendida por heridas leves.