Hace 25 años | Caixa Galicia presenta los primeros euros en A Coruña

Los novedosos euros presentados por Caixa Galicia en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años en 2001, el Banco de España envió a Caixa Galicia la primera remesa de euros que llegaba a la comunidad. Las monedas, que fueron mostradas a los medios de comunicación; hace 50 años, en 1976, el gobernador civil de la provincia fue recibido en el Ayuntamiento de La Coruña; hace 75 años en 1951 la ciudad recibió con gran tristeza la muerte del doctor Cobián y hace 100 años en 1926 apareció en la parroquia de Iñás el cadáver de un joven atropellado.

Hace 25 años | Caixa Galicia presenta en sociedad los primeros euros en A Coruña

Sólo unos pocos afortunados los pueden palpar: son las auténticas monedas de euro, que ayer desembarcaron por vez primera en la ciudad, para que Caixa Galicia las guarde a buen recaudo. El Banco de España eligió a esta entidad financiera como la primera de la comunidad autónoma en recibir las monedas, por ser la que mayor cuota de mercado posee en Galicia. Sin embargo, los ciudadanos aún tendrán que esperar para “tocar” los euros, pues la Orden Ministerial que regula la distribución es muy estricta al respecto. Por el momento habrá que contentarse con ver su brillo en fotos. Será a partir del 12 de enero cuando todos los cajeros entregarán dinero en euros, pero ya a partir del 15 del presente mes las operaciones bancarias se harán en esta moneda.

Presentación de los euros en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Portada de El Ideal Gallego del 4 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El gobernador civil de la provincia, recibido en el Ayuntamiento

El gobernador civil de la provincia, don Fernando Gil Nieto, visitó el ayuntamiento, siendo recibido por el alcalde, don José Manuel Liaño Flores, y los miembros de la Corporación. Se trata de la primera visita oficial del señor Gil Nieto al Ayuntamiento tras su reciente toma de posesión. En un acto sin protocolo, el gobernador civil pronunció unas palabras en las que manifestó su apoyo incondicional a todos los problemas municipales que reclamaran su ayuda. El alcalde, señor Liaño, dijo que la colaboración y el apoyo sería mutuo y que, en estos momentos de tensión-política y social que se atraviesa, esa petición de ayuda no se haría de esperar, por cuanto la ciudad de La Coruña está muy necesitada de apoyo a través de planes parciales y otros organismos.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de septiembre de 1976 Arc

Hace 75 años | Duelo general en la ciudad por la muerte del doctor Cobián

En nuestra ciudad, donde nació hace varios lustros, ejercía con eficiencia y equidad su profesión, dejó de existir el “reputado” puericultor, médico de la Asociación de la Prensa, don Ramón Cobián Otero, causando su fallecimiento vivísimo sentimiento en todos los sectores de La Coruña. El doctor Cobián, aparte sus conocimientos científicos que le abrían las puertas de todas las casas de la población, era generalmente querido y considerado en ella por sus relevantes dotes personales, que le conquistaban el aprecio y la estimación de todos. Su caballerosidad y afable trato eran proverbiales y ni aún la abrumadora carga de una prolífica familia lograba enturbiar su optimista carácter. En el acto de su sepelio se evidenció el gran dolor que produjo la muerte de este hombre.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Aparece el cadáver de un joven atropellado en la parroquia de Iñás

A las diez y media de la noche fue hallado en la carretera de La Coruña-Madrid, y en el sitio conocido por Campamento, en la parroquia de Iñás, el cadáver de un hombre con visibles muestras de haber sido atropellado por un vehículo que se supone sea un automóvil. Personado en el lugar del suceso el Juzgado de Oleiros, se procedió a la identificación del cadáver, un joven de 37 años, viudo y con varios hijos, jardinero en la finca de don Luis Miranda. Se desconoce de momento qué automóvil ha causado la desgracia, pero parece ser que un tabernero que tiene su establecimiento próximo al lugar del suceso vio que un vehículo que se dirigía a gran marcha a La Coruña se desvió de la carretera general e hizo un cambio de sentido.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego