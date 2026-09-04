El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la del San Rafael, Benigna Peña, ayer, en abril de 2025l carlota Blanco

A Coruña está de luto tras confirmase el fallecimiento de Benigna Peña Sánchez, cofundadora y presidenta del Hospital San Rafael, a los 89 años. Esta pionera de la sanidad privada, fundó junto con su marido, Rafael Hervada, este centro hospitalario privado. Su muerte se debió a complicaciones realacionadas con su avanzada edad.

El entierro se celebrará mañana a las 11.30 horas en San Amaro y el funeral a la 13.30 en la iglesia de Oleiros, donde residía. Ahora mismo está siendo velada en la capilla ardiente el Hospital de San Rafael. A pesar de su avanzada edad, para muchos ha resultado difícil hacerse a la idea de su muerte.

Dolores Estrada, directora de la Fundación San Rafael, y sobrina política de la finada, expresaba esta idea al señalar que "nadie piensa que va a tener un final, sobre todo con personajes tan importantes, pero a todos nos llega. Pero estuvo, está y estará siempre presente".

Estrada describió a fallecida como "una mujer con una fuerza de voluntad, un tesón, unas ganas de vivir y con una claridad que pocas personas tienen", y alabó su "ánimo y su lucha" que la han convertido en un ejemplo para otras mujeres. Sobre todo, para su época: "Fue una rompedora". La clave para entenderla, señala Estrada es su propósito de cuidar a la sociedad coruñesa a la que deja un importante legado..

Benigna Peña nació en Matanza de los Oteros, León, en 1937, pero se trasladó muy joven a A Coruña para convertirse en profesora mercantil por la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de La Coruña (1955) y actuaria de seguros por la Escuela Central Superior de Comercio de Madrid (1959) para luego comenzar su carrera en el sector asegurador.

En 1960, desarrolló como actuario la transformación del Igualatorio Hércules Coruñés, fundado por el doctor Rafael Hervada, que se acabaría convirtiendo en la sociedad anónima llamada Hércules Coruñés, S.A. Con Benigna Peña al frente de su consejo de administración, en la actualidad Hércules Salud, S.A. es la única empresa de capital gallego en seguros de asistencia sanitaria, sumando más de 70 años de historia.

La presidenta del Hospital San Rafael, Benigna Peña, en 2024 EC

En 1969 fundó, junto a su marido, el Instituto Médico Quirúrgico San Rafael. A finales de 1966 se había colocado la primera piedra del Hospital, de 100 camas, que introdujo un nuevo concepto de organización hospitalaria en Galicia. En 1984 creó el prestigioso Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica.

En el año 2015, Benigna Peña impulsó la constitución de la Fundación I.M.Q. San Rafael, cuyos pilares son la formación, la investigación biomédica y la acción social. En 2024, la fallecida recibió el Premio Liderazgo Empresarial 2024, que otorga la Confederación de Empresarios de La Ccruña (CEC).

Nunca se prodigó demasiado en sus apariciones públicas, pero siempre recibía al ganador del Premio Rafael Hervada. En una de sus últimas apariciones departió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.