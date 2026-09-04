Elviña Castro tendrá unas fiestas a las que solo faltará resucitar a The Beatles

Fina (secretaria), Beatriz Martínez y Eugenio Mosquera (tesorero) Quintana

La fidelidad a San Vicente de Elviña ha llevado al barrio de Elviña Castro a contraprogramar a dos gigantes sociales como el Recorda Fest y el Flores Rock, este último relativamente dentro de su área de influencia. Sin embargo, ni siquiera eso ha mermado las ganas de fiesta o la dimensión de unas celebraciones eminentemente musicales. Es una de esas zonas que gozan de dos eventos al año, a pesar de que, según reconocen los propios vecinos, a algunos les cuesta situarlo en el mapa.

Son hasta nueve las actuaciones programadas en dos días de fiestas, en un enorme campo de la fiesta y en los que se dará el tridente básico en cualquier celebración de barrio: música, niños y comida popular. “Con tanto concierto, ya que coincide con el Barrio de las Flores, el Recorda Fest y el Día de la Familia, es cierto que hay mucha oferta, pero nuestra fiesta nunca ha cambiado de día y seguiremos igual”, advierte Beatriz Martínez, presidenta de la asociación vecinal y uno de los rostros más reconocibles del movimiento en los últimos años.

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De hecho, en el barrio parecen haber hecho de la competencia fortaleza, y con casi una decena de actuaciones habrá música por doquier. Para el pregón de este sábado, que dará la judoka Carla Mosquera Jove (14.00 horas), ha elegido a una representante ilustre y laureada de la zona. Sin embargo, será de los pocos actos en los que no exista banda sonora, ya que posteriormente empezará la sesión vermú a cargo del grupo Talismán (14.30 horas), y a la misma hora una gran pulpada con la Pulpeira de Gema y Ainhoa Neira. Tras la sobremesa, y desde las 17.00 horas, Fernando Pujalte y los hinchables infantiles convivirán.

A media tarde, a las 18.00 horas, será el turno del Grupo de Musicoterapia de Palavea, para a las 19.30 horas dar paso a José Ciller y Cristina. El grupo Talismán volverá a las 22.00 horas para la verbena nocturna.

Dominical

Ya para el domingo queda el concierto de la Banda Municipal (12.00 horas), así como un pasacalles a cargo de Aturuxo, una banda que acompañará la procesión posterior a la misa de las 13.00 horas. El Corta y su guitarra darán banda sonora a la sesión vermú, con fiesta de la espuma a las 17.00 horas, José Brea a las 18.00, Erik Hidalgo a las 20.00 y cierre dominical con Los Platinos desde las 22.00 horas.

La presidencia vecinal dice que el objetivo fue dar “variedad, algo distinto y muchas actuaciones, una apuesta por darle a la gente lo que quiere” ahora que el barrio está en un momento de tranquilidad respecto a sus reivindicaciones.

Y eso, para un barrio al que a algunos coruñeses cuesta situar en el mapa y que denuncia muchas veces la falta de servicios, ya es una victoria que añadir a las segunda fiestas de una zona como Elviña Castro.