El BNG urge a la alcaldesa de A Coruña una explicación sobre los cambios en la comisión del Pepri y el PP, sobre obras

La corporación municipal, en un pleno antes de verano QUINTANA

La portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Avia Veira, llevará al pleno del próximo jueves, día 10, la remodelación de la comisión de expertos del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) realizada por la alcaldesa, Inés Rey, la cual, ha incluido el cese de técnicos y del propio concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz. Considera que esta decisión no ha sido "aún convenientemente explicada".

En un comunicado, la formación nacionalista explica que la regidora "se limitó a decir" que llevó a cabo dichas modificaciones "porque es la alcaldesa y tiene la facultad de hacer esos cambios".

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"Pero esa no es una explicación motivada", denuncia y recalca que se trata de "un reflejo de la manera de gobernar de la alcaldesa, caracterizada por la falta de humildad y de diálogo".

Por otra parte, el PP municipal ha anunciado que pedirá explicaciones sobre las obras de la zona de los Cantones y en Monte Alto. Según ha trasladado en un comunicado, en el próximo pleno pedirán la "valoración" de la alcaldesa sobre dichas reformas tras, asegura, "múltiples quejas ciudadanas" al respecto.

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Asimismo, sobre el aeropuerto de Alvedro, recuerda que en el presente mandato la formación popular presentó "seis mociones, cuatro en 2026", instando a Inés Rey a "presionar al Gobierno del Estado para disponer del sistema ILS-3 que acabe con los desvíos, como ha sucedido en los tres últimos días". "Sin embargo, no ha hecho nada", critica.