El Barrio de las Flores abraza el ‘caos’ del festival rockero por excelencia de la ciudad

Kaos Urbano, durante su actuación de anoche en el Flores Rock Germán Barreiros

Si de algo saben los vecinos del Barrio de las Flores es de rockear duro. La distorsión de las guitarras eléctricas atronó este viernes en un barrio que abrazó sin remilgos la décima edición del Flores Rock, enseña cultural de la ciudad que, ayer, ha traído al 15008, lejos de los grandes eventos musicales del centro, conciertos como los de Kaos Urbano, Non Servium o Mar de Fondo.

Pantalones vaqueros, chupas de cuero, cadenas y camisetas de todos los grupos posibles y por haber fueron la vestimenta oficial de la jornada. Los encargados de dar el pistoletazo de salida fueron, por la tarde, los coruñeses Komando Kombate. Su punk enérgico cargó las pilas de los primeros asistentes, que poco después disfrutaron del trash metal de Ewaric (20.00). El quinteto asturiano Onza cogió el relevo a las 21.15, calentando motores para una de las principales actuaciones de la jornada, la de Kaos Urbano (22.35).

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Los de Alcobendas enseguida desmelenaron a unos coruñeses, de todas las edades, ávidos de rock and roll. Ante bestias sedientas de temazos, sus himnos sonaron pletóricos ante un público, entregado, que sacudió cabezas y esqueletos ante los potentes riffs del grupo. Ante gritos como “Buenas noches, y Forza Dépor” o “Viva la clase obrera”, el público se entregó más si cabe y cantó con más fuerza las canciones. ‘Ante la muerte’, buena cara y un cuerno rockero en la mano. Los madrileños incluso dedicaron su concierto a “todos los héroes solitarios” que, en el Flores Rock y también en sus vidas, “siguen aguantando”. Su música, quedó patente, ayudó este viernes.

No defraudaron tampoco los propios asistentes. Los coruñeses (pero también las decenas o centerares de personas que no lo fueran) lo dieron todo ante un festival que sienten como propio. Un evento, en tiempos de propuestas megalomaníacas, para “hijos de la calle, suburbiales”, a los que Kaos Urbano no dudaron en elogiar. “Viva la madre que nos parió a todos y cada uno”, exclamaron, antes de interpretar una ‘Perdóname madre’ para los anales del rock.

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Incendiaron, metafóricamente, el escenario. Tanto, de hecho, que hubo quien quiso emularlos entre el público, encendiendo unas bengalas que iluminaron todo Flores Rock. En total alineación con el barrio, subieron a gente a bailar y cantar sobre el escenario. Hubo tiempo de estrenos, también; la agrupación tocó una ‘Entregados’, con Los Narco, que lanzaron este mismo jueves, con lo que los oídos coruñeses escucharon una de sus primeras interpretaciones en vivo.

El festival, gratuito, seguirá llenando durante todo el fin de semana el barrio con el mejor rock posible. Este sábado le toca el turno a agrupaciones de categoría como Dakidarría (21.30) o The Lizards (23.00), entre muchas otras, mientras que el domingo Los Alcántara y una sesión con DJ Pakolas pondrán punto final a la décima edición de un festival que está lejos de marchitarse.