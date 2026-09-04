El Ayuntamiento detecta un incremento de los vertidos ilegales

Un punto de vertido en el entorno de O Portiño, este viernes Quintana

La Concejalía de Medio Ambiente está desarrollando iniciativas para procesar la basura de la forma más eficiente posible, mejorando los puntos limpios e instalando algunos más pequeños para mejorar la recogida selectiva en A Coruña. Pero estas no se han visto acompañadas por el comportamiento de la ciudadanía: la alcaldesa, Inés Rey, anunció este viernes que la Patrulla Verde de la Policía Local aumentará las inspecciones para controlar los vertidos en la periferia.

Rey hizo estas declaraciones durante su intervención en el programa de radio ‘Cita en María Pita’ a donde llamó un residente de la zona de O Portiño, que se quejaba de que “las tablas y todo lo que queda de las reformas que se hacen en A Coruña viene a parar aquí”. Rey reconoció que “notamos algunos puntos con vertidos ilegales. Algunos sitios de la ciudad, menos céntricos, más rurales, con más fincas, donde se aprovecha para dejar colchones y otros materiales”.

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Los vecinos de A Zapateira también se quejan a menudo de este problema, dado que en esta zona de la ciudad abundan los descampados. Pero también se dan por Elviña. Rellenos de aislante, plásticos de todo tipo, e incluso electrodomésticos pueden encontrarse en cualquier camino secundario de tierra y no parece que la vigilancia policial haya conseguido reducir esta costumbre.

El año pasado, la Patrulla Verde localizó 36 vertederos en distintos puntos del municipio. En 2024, habían sido 39. En 2023, 29. Generalmente, estos vertidos se relacionan con empresas ‘pirata’ que trabajan sin licencia, y son difíciles de atajar precisamente porque se llevan a cabo en lugares apartados.

En el casco urbano

De todos modos, los vertidos no son un problema que se limite a la periferia. Las quejas de vecinos por los voluminosos que se dejan junto a los contenedores son habituales, porque no siempre se llama al 010 y se espera a la hora indicada.

Es habitual ver colchones tirados en la acera, a veces durante más de un día, antes de que el servicio de recogida de basura se haga cargo de ellos. Y muy rara vez se coge in fraganti a los responsables de estas infracciones. El año pasado, la Policía Local denunció 76 vertidos ilegales. En 2024, fueron 73. En 2023, 65.

Esto parece indicar que el problema no solo no desaparece, sino que va creciendo paulatinamente. Algunos opinan que comenzó a notarse el aumento desde el final de la pandemia, cuando hubo muchas reformas. En todo caso, el Ayuntamiento mantiene abiertos varios puntos limpios a los que ese puede llevar cualquier material, así que no existe excusa.