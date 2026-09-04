Cuatro países en dos semanas: el despliegue internacional de la Fundación Diego González Rivas

La unidad móvil de la Fundación Diego González Rivas, durante su trabajo en África Cedida

Cinco pacientes operados en Sierra Leona ponen el punto final a dos semanas de intensa actividad internacional de la Fundación Diego González Rivas. La entidad ha encadenado cuatro misiones quirúrgicas en tres continentes, desde El Salvador hasta África pasando por Siria, con intervenciones de alta complejidad, formación de profesionales locales y varios hitos para la cirugía torácica de los países visitados.

La última parada ha sido Sierra Leona, donde el equipo encabezado por el doctor Diego González Rivas completó cinco intervenciones torácicas en dos jornadas en el Connaught Hospital. Allí entró en juego además uno de los principales proyectos de la Fundación: su unidad móvil quirúrgica, un quirófano preparado para trasladar cirugía avanzada a lugares donde las infraestructuras disponibles dificultan el acceso a este tipo de procedimientos.

La misión comenzó mucho antes de la primera operación. Víctor Paz y Leticia Conde, técnicos del CIFP As Mercedes de Lugo, viajaron previamente a Sierra Leona para poner a punto la Unidad, con trabajos sobre el sistema de climatización y el despliegue de paneles solares. Desde España, Alberto Pereira prestó soporte técnico remoto.

La conexión mediante Starlink permitió mantener wifi durante la misión y monitorizar y controlar la unidad en tiempo real desde España. Esa capacidad adquirió especial relevancia cuando se produjo un corte de suministro eléctrico en el hospital y el quirófano móvil pudo continuar funcionando.

Junto a González Rivas trabajó un equipo sanitario internacional formado por colaboradores habituales de la Fundación, entre ellos el anestesista Radu Podaru, los cirujanos Tom Gresnigt y Husam Enaami y las enfermeras Lorena Cantero y Silvia Contreras, además de los profesionales sanitarios locales.

La actividad despertó una importante atención de los medios de comunicación de Sierra Leona y, una vez finalizadas las operaciones, González Rivas fue recibido por el vicepresidente del país. La Fundación prepara ya una nueva misión para 2027.

La Fundación Diego González Rivas, durante su trabajo de las últimas semanas Cedida

Chad: las primeras resecciones pulmonares mínimamente invasivas

Antes de llegar a Sierra Leona, la Fundación había trabajado los días 30 y 31 de agosto en N’Djamena, donde protagonizó otro hito: las primeras resecciones pulmonares mínimamente invasivas realizadas en Chad mediante la técnica Uniportal VATS.

En el Centre Hospitalier Universitaire La Référence Nationale se realizaron, entre otras intervenciones, neumonectomías —la extirpación completa de un pulmón— en pacientes con pulmones destruidos por patologías como la tuberculosis y el aspergiloma.

Uno de los pacientes caminaba sin dolor apenas doce horas después de la extirpación de un pulmón, una evolución que sorprendió a los propios médicos locales por la rapidez de su recuperación.

La actividad quirúrgica formó parte de la primera masterclass de Uniportal VATS celebrada en Chad, que combinó intervenciones, enseñanza y conferencias dirigidas a los profesionales del país. Junto a González Rivas participó el anestesista Radu Podaru y el doctor Husam Enaami intervino también como ponente.

Diego González Rivas, con algunos de sus compañeros Cedida

Siria: cuatro cirugías en directo y conocimiento que permanece

González Rivas había llegado a Chad directamente desde Damasco, donde entre el 26 y el 28 de agosto la Fundación desarrolló la primera masterclass de cirugía Uniportal VATS celebrada en Siria.

El Hospital Universitario Nacional de Damasco reunió a cirujanos procedentes de distintas ciudades del país y de países vecinos para seguir las sesiones teóricas y cuatro intervenciones quirúrgicas en directo. Dos de los pacientes eran jóvenes de 14 y 17 años con bronquiectasias. Entre las operaciones se realizó también una lobectomía inferior izquierda para tratar una malformación arteriovenosa.

La misión dejó además medios para continuar trabajando después de la marcha de la Fundación. González Rivas entregó al equipo sirio seis instrumentos quirúrgicos para facilitar la práctica de cirugía mínimamente invasiva. El hospital le concedió una placa de honor por su contribución a la formación de sus especialistas y la televisión nacional siria informó sobre la misión.

El Salvador: una cirugía inédita y el resultado de la formación

El recorrido había comenzado el 22 de agosto en El Salvador. En el centro médico quirúrgico oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, González Rivas realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón practicada en el país después de un tratamiento de inmunoterapia.

La jornada comenzó con una compleja resección bronquial del pulmón derecho y concluyó con una lobectomía inferior derecha en una paciente que había recibido previamente quimioterapia e inmunoterapia.

El Salvador permitió comprobar además otro de los pilares del trabajo de la Fundación: la transferencia de conocimiento. González Rivas volvió a encontrarse en el quirófano con Alonso, un cirujano formado por él en la técnica Uniportal VATS primero en A Coruña y posteriormente en Shanghái, que actualmente la aplica de forma autónoma en su país.

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El reencuentro resume una parte esencial del modelo de cooperación de la Fundación: formar a profesionales capaces de continuar desarrollando estas técnicas cuando el equipo internacional ya no está allí.Cirugía, formación y tecnología sobre el terreno

Las cuatro misiones muestran las distintas formas de intervención con las que trabaja actualmente la Fundación Diego González Rivas. En El Salvador, Siria y Chad, la actividad se desarrolló dentro de hospitales locales. En Sierra Leona, la Fundación desplegó su propia Unidad Móvil de Cirugía, con equipos médico y técnico trabajando sobre el terreno y soporte en tiempo real desde España.

El denominador común ha sido la combinación de asistencia y formación. Las intervenciones permiten atender a los pacientes durante cada misión, mientras la enseñanza de la técnica, el trabajo junto a los especialistas locales y, en determinados destinos, la aportación de instrumental buscan ampliar su impacto cuando el equipo internacional se ha marchado.

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La sucesión de destinos refleja también la dimensión logística del proyecto. Mientras terminaban las operaciones en un país, comenzaba ya la preparación de la siguiente misión. En Sierra Leona, los técnicos trabajaban en la Unidad Móvil mientras González Rivas se encontraba todavía operando en Chad.

Sierra Leona, Chad, Siria y El Salvador cierran así dos semanas especialmente intensas para la Fundación Diego González Rivas y condensan el propósito de su actividad internacional: acercar la cirugía torácica avanzada a pacientes con dificultades para acceder a ella y compartir el conocimiento con los profesionales que continuarán trabajando en cada país cuando la misión haya terminado.