Cándido Barral | “Yo soy un pesimista o un realista bien informado”

Cándido Barral, antes de la presentación en la delegación de la ONCE Germán Barreiros

Como bien explica el propio Cándido Barral (Vilanova de Arousa, 1942), la dinámica del periodismo no se termina de abandonar nunca y el gusanillo de seguir contando sigue siempre ahí. Este viernes presentó en la delegación de la ONCE su sexto libro en cinco años, ‘Estampas de un país de garrafón’ (Medulia), una colección de 22 relatos, más o menos breves, en los que hay “creatividad pura y dura”, pero también anécdotas y algo de realidad social, sobre todo de la memoria de la posguerra.

Es su sexto libro en cinco años, había ganas de seguir contando historias.

Sí, tú que eres periodista lo sabes, esto es un poco la dinámica de la profesión. Tienes el hábito de la escritura. Durante durante muchos años escribí un artículo diario para la radio y eso es como un engranaje que llevas ahí, que es el espíritu crítico del periodista, que nos gusta opinar un poco de todo, comentarlo todo y dejarlo reflejado por escrito, porque entendemos que ese es el ejercicio de nuestra profesión. Sin mayores mayores ambiciones.

Sobre el título, ¿por qué país de garrafón?

El título no tiene nada que ver con los relatos. Simplemente creo que corresponden a una idiosincrasia nacional, es decir, dan una respuesta a una serie de facetas que se ven en la sociedad española desde siempre. España siempre fue así. Creo que lleva 300 años, desde que pisaron aquí los borbones, a causa de ello o al margen de ellos, es un país aplastado por las distintas dictaduras, coronadas o no, y también por la religión y los grandes núcleos de propietarios, de terratenientes, etc, etc. Es un país aplastado, que no levanta cabeza, que no atisba la modernidad, ni la define en su estado real. Yo creo que se equivoca y que intenta suplir con las pasadas glorias y los laureles y del imperio, una España que nunca existió. Ahora la remata, y la remata mal, refugiándose en esa nueva religión, el fútbol, de donde derivan las palabras gloria, eternidad, héroe. Eso y una lluvia de millones. Un país de garrafón es aquel en el que un futbolista en una final de copa gana más que un cirujano cardiovascular en 50 años. Esa es la España de garrafón a la que aludo en el título.

En uno de los relatos habla de la desmemoria, de cómo se miró hacia otro lado después de la Guerra.

Hay un problema que es la condición de incorregibilidad del pueblo. Es decir, el pueblo a través de la historia si lee un poco, que tampoco es el caso, tiene que darse cuenta que España fue un cúmulo de errores consecutivos sobre los que nunca se rectificó. Luego de casi 50 años de franquismo y una época de democracia, más o menos perfecta, con todos los inconvenientes que tiene la democracia, hemos planteado un tiempo de convivencia y de solidaridad, creo que muy importante. Pues de repente volvemos al fascismo. Echamos a Fernando VII, el ‘rey felón’, porque se inflaba a matar liberales. Al poco volvió y el mismo pueblo que lo echó lo llamaba ‘el deseado’. Volvió y siguió matando. Este país no sabe rectificar, va en una inercia histórica que no tiene salida. Yo soy un pesimista bien informado o un realista bien informado, como lo quieras llamar.

Hay otros relatos basados en historias reales muy cercanas en el espacio, como la de Nina, la delfina de Lorbé.

Sí, sí. La delfina de Lorbé, Nina, fue en su momento un acontecimiento. Aquí por Lorbé pasó jaques Cousteau, pasó Félix Rodríguez de la Fuente, pasaron los nietos de Franco y pasaron miles y miles de personas que hacían cola bajando hacia el puerto de Lorbé para poder, ya no digo jugar en el agua con el delfín, sino simplemente poder verlo algo más de cerca. Fue una historia llena de ternura y muy bonita, sí.

También llama mucho la atención la constante presencia de la música a lo largo de muchos de los relatos que componen el libro, ¿sigue la música muy ligada a su vida?

Sí, sí, claro. La música es algo fundamental, el mundo no sería mundo sin la música, nos volveríamos locos. La música es un bálsamo, incluso para las mentes más insensibles o más obtusas. No hay nadie que no le guste la música, algún tipo de música. Es muy curioso porque hace algunos años, la Orquesta Sinfónica de Boston, que dirigía Arthur Fiedler, sacó una colección de libros de música clásica que se titulaba ‘Música clásica para los que odian la música clásica’. Pero quería decir gente que le tenía respeto, miedo y distancia a la música música clásica y Fiedler hizo esta música para acercarnos y lo consiguió, efectivamente, a la música de siempre.

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