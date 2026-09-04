Bico de Xeado presenta su Helado Solidario para apoyar el programa Éxito Escolar de Cruz Roja

Con motivo de la vuelta al cole, Bico de Xeado presenta su nuevo Helado Solidario, una iniciativa desarrollada en colaboración con Cruz Roja para apoyar su programa Éxito Escolar. El nuevo sabor está disponible desde este 4 de septiembre en todas las heladerías Bico de Xeado.

Para esta acción, la marca gallega ha creado un helado de chocolate con galletas, un sabor estrechamente ligado a la infancia con el que busca acercar esta iniciativa solidaria a todos los públicos. Bico de Xeado destinará al proyecto los beneficios correspondientes a la venta de este sabor, contribuyendo así al desarrollo del programa de Cruz Roja.

Helado solidario de Bico de Xeado Cedida

Mucho más que material escolar para la vuelta al cole

"Más allá del apoyo imprescindible durante la vuelta al cole, proporcionando material escolar y todo aquello que los niños y niñas puedan necesitar en su día a día, desde Cruz Roja buscamos acompañarlos a lo largo de todo su proceso educativo. Durante el curso escolar ofrecemos apoyo emocional y de salud, movilización, información y recursos para favorecer la integración de estudiantes de entre 6 y 16 años. A través de esta iniciativa, denominada Promoción del Éxito Escolar, llegamos anualmente a cerca de 1.300 menores en Galicia", comentan desde Cruz Roja.

Por su parte, desde Bico de Xeado destacan el compromiso de la marca con esta colaboración: "Queríamos que nuestro Helado Solidario estuviese vinculado a la infancia, una iniciativa cercana y con un impacto real en la vida de los niños y niñas. La vuelta al cole es un momento especialmente importante para muchas familias y creemos que, a través de esta acción, podemos contribuir a que más menores dispongan del acompañamiento y los recursos necesarios para desarrollar su etapa educativa".

El helado, en su versión cono Cedida

Con el lanzamiento del Helado Solidario, Bico de Xeado invita a sus clientes a convertir un gesto tan cotidiano como disfrutar de un helado en una forma de colaborar con la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

El helado, en tarrina Cedida

La iniciativa estará presente a nivel nacional en todas las heladerías de Bico de Xeado, donde los clientes podrán conocer el programa y probar el nuevo sabor solidario que estará disponible desde el 4 de septiembre y hasta fin de existencias.