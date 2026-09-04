Beatriz Mato deja Greenalia después de casi siete años

La exconselleira y exedil en A Coruña Beatriz Mato Carlota Blanco

Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y exconcejala del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, ha anunciado que deja Greenalia después de casi siete años en la compañía coruñesa de renovables.

Según ella misma explica en sus redes sociales, el 1 de septiembre comenzó una nueva etapa profesional después "casi siete años intensos, apasionantes y profundamente formativos" en Greenalia, en donde entró a comienzos de 2020 para ser directora de Desarrollo Corporativo y RSC.

"Llegué para liderar la estrategia de sostenibilidad de una compañía joven, ambiciosa y con una forma muy propia de entender la energía. Continué con el desarrollo del 'pipeline' en España. Me voy con la mochila llena de aprendizajes, de proyectos que hemos peleado (y de que manera!) por sacar adelante juntos y, sobre todo, de personas", relata.

Así, da las gracias al consejero delegado (CEO) de Greenalia, Manuel García Pardo, por la "confianza" depositada en ella, así como a su equipo.

"Cierro esta etapa con enorme gratitud y con la ilusión de quien afronta un nuevo capítulo profesional, centrado en el gobierno corporativo", explica sobre su nuevo destino. "Los finales, cuando se cierran bien, son también comienzos. Y este lo es", concluye en su mensaje.

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Beatriz Mato es ingeniera industrial, especializada en Organización Empresarial, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, MBA en la Escuela de Negocios homologada de la UDC. Desde el año 1989 y, durante 13 años, trabajó en el ámbito empresarial, primero como técnica comercial Rank Xerox e ingeniero de calidad en la empresa Norcontrol (hoy Applus), desde donde se incorporó al departamento de innovación del Instituto Galego de Promoción Económicoa (Igape).

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En el año 2002, comienza su actividad en la política activa al incorporarse como delegada provincial de la Consellería de Pesca. Durante casi diez años, de 2009 a 2018, fue conselleira de la Xunta de Traballo e Benestar y Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (2015-2018).

Mato dejó la Xunta de Feijóo en septiembre de 2018 para preparar la elecciones municipales de mayo de 2019, cuando fue candidata del PP a la Alcaldía de A Coruña. Tras los comicios, se quedó como portavoz del principal grupo de la oposición, pero en diciembre de 2019 anunció que dejaba la política.

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Dos meses después de aquel anuncio fichó por esta empresa que se dedica a la producción de energía con tecnologías renovables.

La ley gallega que limita las actividades posteriores al cese como miembro del Gobierno gallego señala que en los dos años siguientes los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales dictasen resolución en el ejercicio del cargo.

En su día, el fichaje de Mato por Greenalia provocó las críticas de grupos de la oposición como el BNG, que denunciaba una "puerta giratoria" del PP en esta contratación al irse a una de las "grandes empresas del lobby energético y forestal gallego".