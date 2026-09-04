Atentado contra el patrimonio en Bergondo

La torre y, sobre el campo, la armazón metálica prevista para sustituir la estructura existente, ayer por la mañana Javier Alborés

Este año se celebra el 900 aniversario de la fundación del Monasterio de San Salvador de Bergondo, creado en el siglo XII, concretamente en 1126.

El conjunto conventual de la orden benedictina es una auténtica joya del románico gallego, habiendo sido declarado en 1973 Monumento Histórico Artístico de carácter nacional y estando en la actualidad catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con el tratamiento de Monumento, conforme a la ley de 1985. Una declaración que otorga el máximo nivel de protección, tanto a la iglesia y al convento como al entorno que lo rodea, tutela recogida y mantenida en la vigente Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

La importancia histórica y el gran valor artístico del Monasterio e Iglesia de San Salvador impone, conforme a la legislación en vigor, un riguroso control de cualquier obra o actuación que se quiera realizar, no solo en los edificios, sino también en la superficie inmediata al conjunto monumental, un área afectada que se fija en un perímetro de protección que abarca unos 200 metros desde las fachadas exteriores de los edificios.

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Conforme a la ley, está prohibida cualquier actuación en las parcelas colindantes que altere o impida su protección ambiental y visual, requiriéndose un informe y una autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

La falta en su día de una legislación vinculada a la protección del patrimonio cultural español permitió hace ya varias décadas, con ocasión del tendido de una línea eléctrica, que se levantara una gran torre metálica de alta tensión tan solo ¡a unos 25 metros! de los muros exteriores de la iglesia.

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El mantenimiento de este aberrante atentado estético contra uno de los monumentos monacales más antiguos y más hermosos de Galicia ha ocasionado desde siempre una reivindicación permanente de los vecinos y autoridades de la zona, que nunca se han cansado de solicitar ante todas las instituciones competentes la desaparición de la torre metálica y el soterramiento de las líneas eléctricas.

Pues bien, la actual empresa concesionaria del suministro eléctrico ha iniciado unas actuaciones de modernización y ampliación de las líneas aéreas eléctricas y, para sorpresa primero e indignación después de los ciudadanos de Bergondo, no solo no se contempla la desaparición de la torre en cuestión, sino que desde hace unos días está depositada en el suelo del campo adyacente a la iglesia una armazón metálica de gran tamaño prevista para sustituir al mamotreto ya existente.

Una iniciativa contraria a lo establecido en las leyes actuales, conforme a las cuales, tal y como he indicado en párrafos anteriores, no se puede conceder autorización para esta realización, sino justamente todo lo contrario. Pienso que es la ocasión, aprovechando esta circunstancia de las obras en el tendido eléctrico, para de una vez por todas hacer desaparecer la torre de alta tensión y soterrar las líneas eléctricas, una actuación que sencillamente significaría que se daba por fin cumplimiento a lo establecido en las leyes y demandado por la ciudadanía, el buen gusto y respeto obligado a nuestra riqueza y legado patrimonial.

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No hacen falta más comentarios. Los ciudadanos de Bergondo y de las Mariñas betanceiras confían y están convencidos que, tal como es su deber, la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Bergondo, así como el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, harán cumplir la ley, prohibiendo la actuación que se pretende y, de una vez por todas, harán desaparecer la torre metálica existente, como obliga la legislación vigente. En ello confiamos los ciudadanos, en el deseo de poder celebrar el 900 aniversario del monasterio viendo respetado su significado artístico, histórico, comunitario, religioso y patrimonial, tal como corresponde. Todo lo demás, palabrería.

Francisco Vázquez Vázquez.

Alcalde que fue de La Coruña, vecino de Bergondo