Los árboles mediterráneos crecen cada vez mejor en las calles de A Coruña

Las encinas de Alcalde Manuel Casás Javier Alborés

Las calles de A Coruña están cambiando. Las especies características de regiones con clima mediterráneo, caracterizado por veranos secos y calurosos e inviernos suaves, como el olivo, el alcornoque o las encinas, entre otras, crecen cada vez mejor en el callejero coruñés.

Pese a su clima oceánico, donde la humedad es especialmente notable, el cambio climático está mutando los árboles que se plantan en la ciudad. Fuentes municipales aseguran que desde el área de parques y jardines, que depende de la Concejalía de Medio Ambiente, se observa cómo las especies mediterráneas se adaptan “fenomenal” en A Coruña.

Es el caso de los ya mencionados olivos, alcornoques o encinas, pero también de los almeces, algarrobos, cercis o los críticos. Esto no solo confirma que el cambio climático ya está “activo”, sino que las especies nuevas que se planten en la ciudad tendrán que elegirse “certeramente, casi ubicación por ubicación”.

El actual Gobierno local plantó desde hace cinco años el 20% del arbolado total de A Coruña Más información

El Gobierno municipal prepara la salida a licitación del plan director de arbolado, que tendrá que tener en cuenta estos factores para seleccionar cómo y qué tipo de árboles se distribuyen por la urbe. La exconcejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, anunció en noviembre del año pasado este plan director, o lo que es lo mismo, una ‘guía’ de la que disponer para decidir qué plantar en las calles y plazas de la urbe.

Así, no solo se tendrá en cuenta el tipo de especie que sea más resistente a especies invasoras, como ocurrió en San Carlos, por ejemplo, sino también a las condiciones meteorológicas y, por lo tanto, al cambio climático.

Sin ir más lejos, en la obra de remodelación de los Cantones se puede ver una especie mediterránea aportando verde y adornando una de las calles en las que se ha actuado. Es el caso de Alcalde Manuel Casás, en el lateral del Teatro Colón, donde el Gobierno local optó por plantar seis encinas para renaturalizar este espacio público.

Una de las plantaciones más recientes, si bien reúne todos los ingredientes para su cultivo idóneo, es la secuoya que se ha incorporado al parque de Santa Margarita. Hasta ahora se trata de una especie muy poco común en la ciudad, ya que solo existía otro ejemplar, en este caso en el barrio de O Ventorrillo.

Secuoya de O Ventorrillo German Barreiros

No obstante, tal y como señaló la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se optó por esta otra secuoya en el parque recién remodelado porque “al no estar cerca del mar, se pueden plantar especies con resistencia y así se va aumentando la variedad botánica”.

"Herencia envenenada"

Díaz hizo alusión en noviembre a la “herencia envenenada” que tiene A Coruña en relación con sus especies arbóreas. “Una elección inadecuada de especies en determinados lugares, ya que no hay que olvidar el impacto del calentamiento global que afecta a todas las especies y zonas verdes en general y, por su puesto, a la llegada de especies invasoras que suponen un desafío para todas las administraciones”.

Esta herencia está detrás de muchas de las talas que se dan en la ciudad, como las de los chopos, por ejemplo. Los álamos blancos, como también se les llama, crecen rápidamente, por lo que antaño eran usados en entornos urbanos, pero no resisten bien la contaminación. A finales de 2024, se tuvieron que talar varios de ellos.

Muchas veces los ejemplares pueden parecer sanos a simple vista, pero los técnicos municipales, al analizarlos, se encuentran con hongos, ciclo vital caducado o especies invasoras que hacen necesaria su tala. Pese a la alarma que genera en la sociedad, esta medida se lleva a cabo para garantizar la seguridad peatonal.

El Ayuntamiento de A Coruña destina cada año 7,6 millones de euros al mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado. De estos 7,6 millones, uno se dedica exclusivamente a la gestión del arbolado, es decir, un catorce por ciento del presupuesto total.

Según las últimas cifras aportadas, la de finales de 2025, el actual Gobierno local plantó más de 4.600 árboles desde el año 2020. Esto se traduce en que casi el veinte por ciento del total del arbolado de la ciudad se colocó en los últimos cinco años. Para hacer una comparación, en el parque de Oza hay 440 árboles, por lo que en estos años se han plantado el equivalente a once parques de Oza.

Esto se debe en parte a las peatonalizaciones y humanizaciones, que han venido acompañadas de la plantación de árboles, pero también a la regeneración de zonas verdes y la urbanización de nuevas zonas de la ciudad porque, cada vez que crece (como es el caso reciente de la Fuente de San Amaro) se generan nuevos espacios en los que se plantan árboles.

Más atrás, en el Paseo Marítimo a la altura de As Ánimas, se ajardinaron 7.000 metros cuadrados, y se plantaron abedules y estoraques, unas obras que concluyeron a principios de 2025. Así, los árboles crecen en la ciudad, pero ahora deberá medirse su resistencia al cambio climático.