La Aesia solicita al Gobierno local que le ceda más espacio en su sede de la Casa Veeduría

Trabajadores en la oficina de la Aesia Quintana

Desde febrero del año pasado, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) mantiene abiertas sus puertas en la Casa Veeduría a la espera de su traslado a su sede definitiva. Ahora la agencia gubernamental solicita más espacio y el Ayuntamiento se encuentra valorando esa petición.

A Coruña fue designada sede de esta nueva agencia a finales de 2022 pero no se instaló en la Casa Veeduría hasta más de dos años después, ocupando la primera planta. El inmueble acababa de pasar por una reforma de 2,8 millones de euros, así que las instalaciones eran nuevas. Se cedieron 480 metros cuadrados en el primer piso, lo que supone el 26% del espacio del edificio.

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La concesión no implica la cesión del dominio público, ni tampoco tendrá que pagar ningún canon, está pensada por 36 meses. Antes de poder trasladarse a la Ciudad Vieja, los empleados públicos teletrabajaban, muchos de ellos desde Madrid, pero la actividad presencial se ha incrementado.

La labor de Aesia no consiste solo en velar por el cumplimiento de la normativa o informar sobre los aspectos de la IA al público. También se está construyendo un laboratorio de ideas, en inglés ‘think tank’, para adelantarse a los impactos de la IA en ámbitos diferentes como industrial, social y económico. El tercer punto es el ‘sandbox’ (literalmente, cajón de arena, término que hace referencia a un entorno de pruebas aislado) que puedan utilizar las pymes para poner en práctica las innovaciones.

En mayo celebraron su primera jornada de puertas abiertas y ahora necesitan más espacio. Sin embargo, la Aesia no está sola en la Casa Veeduría, que también acoge el centro cívico de la Ciudad Vieja y las oficinas de Bienestar Social.