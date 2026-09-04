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A Coruña

A Coruña sube el ‘Everest’ de la mano de Sidecars

El grupo madrileño liderado por Juancho Conejo ofreció el primero de los grandes conciertos del Recorda Fest

Dani Sánchez
Dani Sánchez
04/09/2026 22:55
La presentación de Sidecars en el Recorda Fest, este viernes
La presentación de Sidecars en el Recorda Fest, este viernes
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“Boa noite A Coruña, espero que disfrutéis la mitad que nosotros”. Hubo dudas sin la proporción fue tan exacta, pero desde luego que Juancho Conejo y acompañantes lo dieron todo. Igual que el público coruñés, que no falló a la cita del primer gran concierto del Recorda Fest. Y no era menos. A Coruña no necesitó ningún tipo de curso en escalada para subir el ‘Everest’ particular de Sidecars. 

Galería

Las fotos del Recorda Fest

A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.Ver más imágenes

La cita no era una más para el grupo madrileño. Juancho, acostumbrado a la “movida coruñesa”, recordó todos los veranos que pasó de adolescente en la ciudad y, agradeciendo la gran acogida del público herculino, no tardó en cantar su mejor repertorio. ‘Fan de ti’ hizo vibrar a todos los asistentes. Algo así como si el concierto fuera ‘De película’. 

A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions conclásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David Civera.

Los temazos de principios de los 2000 dan la bienvenida en A Coruña al Recorda Fest

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Y así fue. La banda no ofreció un ‘amasijo de huesos’ cualquiera. Lo de Sidecars en el muelle de Batería fue todo un show de rock en directo elevado a la máxima potencia.

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