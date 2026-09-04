A Coruña sube el ‘Everest’ de la mano de Sidecars
El grupo madrileño liderado por Juancho Conejo ofreció el primero de los grandes conciertos del Recorda Fest
“Boa noite A Coruña, espero que disfrutéis la mitad que nosotros”. Hubo dudas sin la proporción fue tan exacta, pero desde luego que Juancho Conejo y acompañantes lo dieron todo. Igual que el público coruñés, que no falló a la cita del primer gran concierto del Recorda Fest. Y no era menos. A Coruña no necesitó ningún tipo de curso en escalada para subir el ‘Everest’ particular de Sidecars.
La cita no era una más para el grupo madrileño. Juancho, acostumbrado a la “movida coruñesa”, recordó todos los veranos que pasó de adolescente en la ciudad y, agradeciendo la gran acogida del público herculino, no tardó en cantar su mejor repertorio. ‘Fan de ti’ hizo vibrar a todos los asistentes. Algo así como si el concierto fuera ‘De película’.
Y así fue. La banda no ofreció un ‘amasijo de huesos’ cualquiera. Lo de Sidecars en el muelle de Batería fue todo un show de rock en directo elevado a la máxima potencia.