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A Coruña

Vegalsa-Eroski y sus clientes donan 30.000 euros a la Fundación ENKI

La recaudación procede de la venta de gafas solidarias para observar el eclipse solar del pasado 12 de agosto 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/09/2026 14:51
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Momento de la donación de Vegalsa-Eroski a la Fundación ENKI
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Vegalsa-Eroski y sus clientes han convertido la observación del eclipse solar del pasado 12 de agosto en una oportunidad para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva. La compañía gallega de distribución alimentaria ha entregado a Fundación ENKI 31.876 euros, recaudados mediante la venta de gafas solidarias en los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia. 

La totalidad de la aportación se destinará al proyecto que Fundación ENKI está desarrollando en los bajos de O Parrote, en A Coruña, un espacio concebido para la atención de sus usuarios y que también funcionará como banco de préstamo de material deportivo adaptado. 

El propio entorno de O Parrote acogió esta mañana el acto simbólico de entrega de la recaudación, en el que representantes de ambas entidades pusieron en valor una iniciativa que ha unido un acontecimiento astronómico excepcional con el compromiso social y la promoción de un deporte accesible para todas las personas. 

Vegalsa-Eroski es mucho más que un colaborador, es un compañero de camino. Llevamos diez años creciendo juntos y mucho de lo conseguido no sería posible sin su confianza y apoyo constante”, señaló la directora general de Fundación ENKI, Carmen Touza. 

Touza destacó además el impacto de esta colaboración en el acceso al deporte adaptado. “Gracias a alianzas como esta podemos seguir abriendo oportunidades reales para acceder al deporte: nuestro banco de préstamo gratuito cuenta ya con más de 30 vehículos deportivos adaptados y solo en 2025 realizamos 150 préstamos a personas con discapacidad”, explicó. 

La responsable de ENKI subrayó que la campaña de las gafas solidarias demuestra la capacidad de la colaboración para generar un impacto que va más allá de la propia iniciativa. “Miles de clientes compraron sus gafas para ver y disfrutar mejor del eclipse y, con ese gesto, contribuyeron también a ver un mundo mejor y más inclusivo”, afirmó. 

Touza aprovechó asimismo el acto para anunciar que mañana se abrirán las inscripciones para una nueva edición de la Carrera ENKI, que se celebrará el próximo 17 de octubre. “No se nos ocurre una forma mejor de hacerlo que celebrando que seguimos sumando compañeros a la inclusión en movimiento”, añadió. 

Por su parte, el director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro, agradeció a Fundación ENKI “su capacidad para convertir un acontecimiento astronómico excepcional en una oportunidad para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva”. 

Castro destacó que esta acción refleja el compromiso de la compañía con la responsabilidad social y, especialmente, “el valor que damos a las colaboraciones que permiten transformar la solidaridad de nuestros clientes y equipos en proyectos con un impacto real en las comunidades en las que estamos presentes”. 

Una década de alianza por la inclusión

La iniciativa de las gafas solidarias se enmarca en la colaboración que Vegalsa-Eroski y Fundación ENKI mantienen desde hace una década y que ambas entidades han renovado por décimo año consecutivo, con el objetivo de impulsar iniciativas orientadas a fomentar la inclusión social.

Entre las acciones desarrolladas conjuntamente destaca el apoyo y la participación de Vegalsa-Eroski en la Carrera ENKI, una de las principales iniciativas de la fundación para promover la inclusión a través del deporte. La compañía participa además como patrocinadora de uno de los obstáculos del recorrido. 

La colaboración también se extiende a las jornadas de sensibilización sobre discapacidad que Fundación ENKI desarrolla en centros educativos, acercando a niños y jóvenes valores como la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. 

A través de estas iniciativas, Fundación ENKI continúa trabajando para romper mitos y barreras en torno a la discapacidad y para visibilizar el deporte y el ocio como herramientas de participación, autonomía e inclusión social. 

La entrega de los 31.876 euros supone así un nuevo paso en una alianza que, diez años después de su inicio, continúa sumando apoyos y generando oportunidades para que el deporte pueda ser disfrutado por todas las personas.

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