El suelo de Xuxán siembra retrasos: el granito irregular dificulta la construcción

Edificio en construcción en Xuxán Germán Barreiros

El Ayuntamiento ha concedido una prórroga de un año a la obra de un bloque de edificios de 50 pisos en Xuxán. Una de las razones es que ha llovido mucho, pero la otra es que han encontrado más granito de lo que esperaban en el subsuelo. Las dos razones son igualmente típicas de Galicia, pero esta última es más habitual en Xuxán, donde el suelo es muy irregular. El resultado es que casi ninguno de los edificios que se han levantado se han acabado en plazo. Incluso la vía de tren que separa Xuxán de Matogrande sufrió en su día considerables retrasos.

“Hubo que usar micropilotes”, recuerda el ingeniero Manuel Herrador, experto en obra civil de la Universidad. Por supuesto, antes de construir un edificio de cero, es necesario encargar un informe geotécnico para conocer la calidad del suelo, pero este consiste en unas cuantas catas. “Dos o tres. Más si el edificio es grande”, matiza Herrador. Esto quiere decir que el terreno puede ser muy distinto unos metros más allá.

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Pero eso solo se descubre cuando se cava. Entonces surgen los problemas. “La roca es buena para los cimientos, pero cambia mucho los métodos de trabajo”, explica Herrador. A veces hay que hacer voladuras, y eso requiere un proyecto propio. Otras veces hay que cambiar la maquinaria contratada, y esta no siempre está disponible. El resultado no solo es un sobrecoste, sino también mucho dinero desperdiciado. Y en A Coruña resulta que es algo común.

“El suelo de A Coruña es, en general, irregular”, reconoce el ingeniero. No es tan malo como la arena, que obliga a cavar cimientos más profundos, pero presenta sus propios desafíos. Por supuesto, es mucho mejor el terreno uniforme, pero los coruñeses, encerrados en un municipio de solo 37 kilómetros cuadrados, no pueden escoger. “Hay sitios así por toda la ciudad, donde salen grietas en los edificios”, explica Herrador. Mejor no hacerlo con prisas.