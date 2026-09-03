Siembran la ría coruñesa con casi una tonelada de almeja babosa

Siembra de almeja ría Coruña CEDIDA

Para recoger, hay que sembrar, y esto es tan cierto en tierra como en el mar. Por eso la Cofradía de Pescadores de A Coruña, con el apoyo de la Xunta, ha sembrado de almeja babosa en la ría de O Burgo. De esta manera, se espera asegurar el marisqueo en las próximas temporadas.

Durante toda la jornada se arrojaron a las aguas 1.099.999 crías (cerca de 990 quilos) con una talla de entre 16 y 18 milímetros. En las labores participaron cuatro lanchas que se distribuyeron de forma estratégica por los bancos marisqueros.

La mayor parte de las crías se sembraron en el banco del canal de la ría (720 kilos) y los restantes se arrojaron en el banco del canal principal, donde solo se puede mariscar con permiso.

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Esta actuación forma parte de las medidas de recuperación ambiental que promueve la cofradía con el respaldo de la Xunta para restablecer el potencial productivo de la ría de O Burgo y facilitar la actividad de los mariscadores de a pie y a flote.