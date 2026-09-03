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A Coruña

Segundo día consecutivo de desvíos en Alvedro por la niebla

La densa nubosidad dejó sin aterrizar tres vuelos, que se dirigieron a Santiago

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/09/2026 10:03
Niebla matinal en A Coruña
Niebla matinal en A Coruña este jueves
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El aeropuerto de Alvedro ha sufrido este jueves, 3 de septiembre, una nueva jornada de desvíos debido a la niebla después de la del miércoles. La densa nubosidad de la mañana ha dejado sin aterrizar en A Coruña tres vuelos y sin salir otro más.

Niebla matinal en el área de A Coruña

La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro

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A primera hora, los aviones de Vueling de las 07.50 procedente de Barcelona y de Air Europa, que llegaba de Madrid, tuvieron que cambiar de aeropuerto y aterrizar en el de Lavacolla, en Santiago. Cambiaban así de destino los desvíos de Alvedro, que este miércoles tenían que tomar el aeródromo vigués de Peinador como lugar de llegada ante la imposibilidad de maniobrar en A Coruña. Poco después, a las 08.40 horas, era el Iberia procedente de Madrid el que también tenía que abortar su llegada a Alvedro para poner rumbo a Santiago.

La niebla también obligó a quedarse en tierra al Vueling de las 08.30 que tenía prevista su salida con destino a Barcelona.

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