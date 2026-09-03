Segundo día consecutivo de desvíos en Alvedro por la niebla

Niebla matinal en A Coruña este jueves Javier Alborés

El aeropuerto de Alvedro ha sufrido este jueves, 3 de septiembre, una nueva jornada de desvíos debido a la niebla después de la del miércoles. La densa nubosidad de la mañana ha dejado sin aterrizar en A Coruña tres vuelos y sin salir otro más.

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A primera hora, los aviones de Vueling de las 07.50 procedente de Barcelona y de Air Europa, que llegaba de Madrid, tuvieron que cambiar de aeropuerto y aterrizar en el de Lavacolla, en Santiago. Cambiaban así de destino los desvíos de Alvedro, que este miércoles tenían que tomar el aeródromo vigués de Peinador como lugar de llegada ante la imposibilidad de maniobrar en A Coruña. Poco después, a las 08.40 horas, era el Iberia procedente de Madrid el que también tenía que abortar su llegada a Alvedro para poner rumbo a Santiago.

La niebla también obligó a quedarse en tierra al Vueling de las 08.30 que tenía prevista su salida con destino a Barcelona.