Pánico en la Pulpeira de Melide: un árbol cae durante el servicio de cenas y raja el cuello de un cliente

El árbol, momentos después de la caída

Poco antes de las 22.00 horas de este jueves todo era idílico en la plaza de España: los niños apuraban el verano jugando al fútbol y sus padres el pulpo en un templo a rebosar como la Pulpeira de Melide. Sin embargo, como si de una superproducción se tratase, la caída de un árbol provocó escenas de pánico, gritos y hasta la fuga de los más próximos al incidente. "Casi echo todo el pulpo por la boca", reconoce uno de los testigos.

El ejemplar en cuestión se vino abajo contra la zona de la terraza y, aunque no se produjeron heridos de gravedad, sí rajó el cuello de uno de los presentes, quien al menos con un salto consiguió escapar de un golpe mucho mayor. También los menores que se encontraban dándole patadas al balón. "No mató a nadie de milagro, fue brutal", asevera otro de los presentes. De hecho, tres niños también esquivaron el árbol in extremis y sus padres aún se recuperaban del susto pasados unos minutos.

Los Bomberos apuntalan el árbol

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos tanto de la Policía Nacional primero como de la Local después. La víctima de los arañazos advirtió de su intención de presentar denuncia, mientras que la propiedad de la Pulpeira de Melide estalló contra una situación que no es, ni mucho menos, nueva. "Es una vergüenza, es la tercera vez que pasa. Hace un mes ya cayó de noche y vinieron, se llevaron la rama y asunto arreglado, pero no se soluciona el problema y un día va a haber una desgracia; hoy casi caza a una persona a la que rajó todo el cuello, pero otro día hay muchos niños jugando y puede ser peor", subrayó.