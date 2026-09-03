Nace CAbe, “una herramienta viva y vertebradora del arte contemporáneo gallego”

Un momento de la presentación de CAbe Quintana

Del 17 al 20 de septiembre se celebrará la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe), una muestra expandida que pretende dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega.

Galería CAbe presenta su primera edición, en imágenes Ver más imágenes

Este jueves se presentó al público la propuesta que, en palabras de su director, Héctor César, “nace con la vocación de ser una herramienta viva y vertebradora del arte contemporáneo en Galicia”.

“Queremos romper las barreras habituales entre los espacios de exhibición y la ciudadanía”, explicó sobre una programación que incorpora propuestas de galerías como Nordés, Vilaseco o Moret Art.

CAbe (Coruña Arte Aberta), una iniciativa para articular y visibilizar el arte contemporáneo hecho en Galicia Más información

El día 18, abrirá la retrospectiva dedicada a Xoti de Luis en la Fundación Luis Seoane y se plantearán actividades pedagógicas y expositivas en el Centro de Arte de la Fundación María José Jove. Dos días antes, abrirá una muestra de Alfonso Sucasas en la galería La Marína-José Lorenzo.

El sábado 19, la artista urbana Taccone realizará una intervención en la fachada de la Fnac y varios creadores abrirán las puertas de sus estudios.

Todo esto se complementará con 25 locales hosteleros y comerciales, que se integran a CAbe con intervenciones, piezas de colección o propuestas gastronómicas creadas para la ocasión.