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A Coruña

Miguel Lorenzo, sobre la protesta de Ceuta: "Rey eligió el sanchismo"

La alcaldesa se negó a asistir a la concentración de María Pita alegando que estaba politizada

Abel Peña
Abel Peña
03/09/2026 12:30
Multitudinaria manifestación, con cerca de 12.000 personas, en apoyo a Ceuta desde la plaza de María Pita
Roberto Rodríguez, Diego Calvo, Miguel Lorenzo, y Alfonso Rueda, ayer en María Pita
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El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, afeó a la alcaldesa, Inés Rey, que no acudiera a la concentración de apoyo a Ceuta que congregó ayer en María Pita a más de 12.000 personas: “Inés Rey tenía que elegir ayer entre los coruñeses o Pedro Sánchez y eligió el sanchismo”.

La alcaldesa había declinado asistir asegurando que no se trataba de apoyar a Ceuta, sino de rentabilizar la crisis políticamente. Y criticó que la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), contralada por el PP, no había seguido los cauces adecuados.  

Ines Rey

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Lorenzo sí estuvo allí, así como una gran cantidad de cargos del PP, incluido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. E incluso algún histórico del PSOE, como el exalcalde Francisco Vázquez

“La plaza de María Pita estaba llena de ciudadanos que quisieron mostrar su apoyo a los ceutíes y estoy seguro que también había votantes, simpatizantes y militantes socialistas que se avergüenzan de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez", señaló Lorenzo. 

Cerca de 12.000 personas se congregaron en la plaza de María Pita este martes 02 de septiembre en apoyo a Ceuta

Protestas en Galicia en apoyo al pueblo ceutí: "Ceuta no se vende, se defiende"

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