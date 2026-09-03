Roberto Rodríguez, Diego Calvo, Miguel Lorenzo, y Alfonso Rueda, ayer en María Pita Javier Alborés

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, afeó a la alcaldesa, Inés Rey, que no acudiera a la concentración de apoyo a Ceuta que congregó ayer en María Pita a más de 12.000 personas: “Inés Rey tenía que elegir ayer entre los coruñeses o Pedro Sánchez y eligió el sanchismo”.

La alcaldesa había declinado asistir asegurando que no se trataba de apoyar a Ceuta, sino de rentabilizar la crisis políticamente. Y criticó que la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), contralada por el PP, no había seguido los cauces adecuados.

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Lorenzo sí estuvo allí, así como una gran cantidad de cargos del PP, incluido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. E incluso algún histórico del PSOE, como el exalcalde Francisco Vázquez.

“La plaza de María Pita estaba llena de ciudadanos que quisieron mostrar su apoyo a los ceutíes y estoy seguro que también había votantes, simpatizantes y militantes socialistas que se avergüenzan de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez", señaló Lorenzo.